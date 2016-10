TRANSIÇÃO

A equipe de transição indicada pela prefeita Rosalba Ciarlini será coordenada por José Anselmo de Carvalho Júnior que deverá instalar os trabalhos ainda neste final de semana. A prefeita eleita tem pressa em fazer o diagnóstico da situação do município.

QUARENTENA

Por conta da “quarentena”, que obriga o Estado a pagar a ex-ministros e assessores durante meses após a demissão, o governo Dilma ainda está custando R$ 1,2 milhão por mês. O ex-presidente da Petrobrás Aldemir Bendine, por exemplo, recebe R$123mil.

VACINAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica até o dia 28 de outubro. A vacinação deve ser aplicada em todos os cães e gatos, a partir de dois meses de idade, no Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Aeroporto.

ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Mossoró aprovou o calendário de apreciação do projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2017, a partir da leitura em plenário no dia 18 de outubro até a votação final prevista para o dia 30 de novembro.

ROSALBA

Segundo declarações do presidente da Câmara Municipal, vereador Jório Nogueira, a prefeita eleita Rosalba Ciarlini terá acesso ao Orçamento 2017, com direito a encaminhar sugestões sobre a proposta que será executada em sua administração.

DEVOLUÇÃO

Por outro lado, Jório Nogueira declarou que a Câmara não tem como devolver recursos de custeio para financiamento de ações da saúde, pois a verba é destinada ao custeio da Casa, como manutenção e pagamento de despesas com funcionários.

REPASSE

De Brasília, onde participou de reunião com governadores de todo país para discutir as compensações financeiras para os estados que sofrem com as frustrações de repasses constitucionais, Robinson informa que o RN deixou de receber R$ 1 bilhão em repasses do Governo Federal desde o ano passado.

FEDERALIZAÇÃO

A federalização dos hospitais regionais do Seridó será possível por conta da existência de Campus da Universidade Federal nessa Região. No caso do Hospital Tarcísio Maia, somente poderia acontecer se a UFERSA demonstrasse interesse nessa encampação.

FHC

A convite do presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique esteve, ontem, no Palácio do Jaburu, trocando impressões sobre o cenário nacional e internacional, tanto nos aspectos políticos quanto econômicos. A conversa durou mais de quatro horas.

PREVIDÊNCIA

Considerando que não terá chance em derrotar a PEC sobre o teto de gastos, a oposição ao presidente Temer decidiu centrar fogo na reforma da Previdência. Para os parlamentares do PT, esse debate poderá ser a “porta da esperança para o partido. ”