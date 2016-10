AFASTAMENTO

O prefeito Francisco José tem sido comparado à prefeita de Natal, Micarla de Souza. Para completar a semelhança, falta apenas ser afastado do cargo antes do término do mandato, o que não á de todo impossível. O caos atinge vários setores da administração municipal.

SAMA

Em 1º de setembro deste ano, a SAMA, Serviço de Assistência Médica Ambulatorial contratada pela Prefeitura de Mossoró para atendimento nas UPAS, divulgou nota suspendendo seus serviços por conta do atraso de pagamento, incluindo os meses de novembro e dezembro de 2015.

SUSPRESA

A SAMA, que reclamava constantemente do atraso de seus pagamentos, entretanto, foi beneficiada com a publicação de aditivo no valor de R$ 7.346 milhões, elevando seu contrato com a Prefeitura de Mossoró, para R$ 22,04 milhões. Algo em torno de 30% a mais.

ELEIÇÕES

Segundo dados do TSE, os gastos eleitorais do primeiro turno deste ano caíram 71,4% em relação ao mesmo período de 2012. Em 2016, os gastos eleitorais somaram R$ 2,2 bilhões enquanto há quatro anos, o montante, corrigido pelo INPC, foi de R$ 7,7 bilhões.

FRAUDES

Até o momento, o TSE identificou mais de 200 mil casos de indícios de fraudes em doações, num montante de mais de R$ 600 milhões. Entre as irregularidades estariam doações de beneficiários do bolsa família, de pessoas desempregadas e, até mesmo, de falecidos.

DENÚNCIAS

Crescem rumores que o MP Eleitoral, em Mossoró, investiga abuso de poder econômico nas últimas eleições proporcionais. Pelo menos três vereadores eleitos estariam incluídos nessa relação. Há possibilidade de nulificação de votos e novo cálculo do quociente eleitoral

FAVORECIMENTO

Como era possível imaginar, cientistas políticas avaliam que as novas regras paras campanhas a partir deste ano favoreceram os candidatos ricos, apoiados pelas máquinas públicas, com mais tempo de TV e os que já disputaram outras eleições. O fim da doação empresarial abriu mais espaço para o caixa 2.

RETRATO

A foto da ex-presidente Dilma Rousseff foi colocada na galeria de ex-presidentes da República, no térreo do Palácio do Planalto. A galeria é composta de 35 fotos e a de Dilma vem acompanhada de sua data de nascimento, sem atualização referente ao seu segundo mandato.

DROGAS

O secretário de Segurança Pública, Caio César Marques Bezerra, admite que o crescimento no número de homicídios no Rio Grande do Norte está diretamente associado ao tráfico de drogas. O secretário defende a permanência e ampliação da atuação da Força Nacional no RN.

PAGAMENTO

Até sexta-feira (14) o Estado terá conseguido pagar a 90% dos seus servidores. São quase 104 mil, incluindo os ativos da Educação, da administração indireta que possui recursos próprios. O governador Robinson encontra-se em Brasília buscando alternativas para superar a crise.

AFASTAMENTO

Os candidatos eleitos no último pleito estão evitando aparecer ao lado de lideranças políticas nacionais e estaduais para evitar a contaminação com temas turbulentos da política atual. Em épocas anteriores acontecia o contrário, com os prefeitos procurando governadores, deputados federais e senadores de seus partidos.

VIAGEM

O presidente Michel Temer se prepara para mais uma viagem internacional. Desta vez irá à Ásia e explica a importância da visita como importante para a recuperação da economia brasileira que passa necessariamente por mais investimentos e mais comércio exterior.

ENXUGAMENTO

Apesar dos lucros anuais consecutivos, a direção do Banco do Brasil afirma que perdeu muito de sua competitividade durante os governos petistas. Além de substituir 10 dos 27 diretores, o presidente da Instituição defende o corte de pelo menos 18 mil funcionários, por meio de plano de demissão voluntária, com o objetivo de enxugar a máquina.

LAWFARE

Esse termo define o uso do Direito para deslegitimar ou incapacitar um inimigo. Os advogados de defesa de Lula dizem que estão abusando do Direito para destruir a imagem do ex-presidente, com “meios judiciais frívolos, com aparência de legalidade para cooptação da opinião pública”.

TRUMP

O chefe do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Zeid al-Hussein alertou que uma possível eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, com base no que foi dito por ele em sua campanha, será um perigo para a comunidade internacional.