LARISSA

No último sábado, o Diário Oficial do Estado publicou lei de autoria da então deputada Larissa Rosado, promulgada pelo governador Robinson Faria, declarando a Festa de Santa Luzia, em Mossoró, patrimônio cultural, imaterial e histórico do Rio Grande do Norte.

TRANSPLANTADOS

Depois da disputa entre Prefeitura e Estado que não queriam assumir a responsabilidade pelo deslocamento entre Mossoró e Fortaleza, os pacientes transplantados têm nova preocupação, com o recolhimento dos carros da empresa que presta esse serviço à Prefeitura de Mossoró.

FPM

Mossoró faz parte dos municípios que não receberam repasse da primeira cota do Fundo de Participação dos Municípios. O repasse com saldo zero cria dificuldades aos gestores que ficam sem recursos para investimento e têm dificuldade em pagar servidores e fornecedores.

VEREADORES

Os vereadores eleitos em 2016 e que assumirão em primeiro de janeiro fazem as primeiras articulações visando a eleição do futuro presidente da Casa. Atualmente, a oposição conta com 13 representantes, número que poderá ser modificado até a posse da prefeita Rosalba Ciarlini.

PARTIDOS

O TSE recebeu, ontem pedido de análise para criação de dois novos partidos políticos, o Unidade Popular e o Animais que entregaram seus programas partidários e registro em cartório. Com eles, o TSE tem agora 49 pedidos para apreciar.

MULHERES

Dos 57.814 vereadores eleitos em todo o país nas eleições de 2016, 7.803 são mulheres, sendo que foram eleitas ainda 638 prefeitas, a maioria delas com faixa etária entre 50 a 54 anos. Entre as prefeitas, duas estão entre as faixas etárias de 75 a 79 e de 80 a 84.

FEDERALIZAÇÃO

O governador Robinson Faria encontra-se em Brasília, onde tratou da federalização dos hospitais regionais de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz que passariam a funcionar nos moldes do Hospital Universitário Onofre Lopes. Os de Mossoró não entraram na negociação.

RECOMPOSIÇÃO

Hoje, Robinson Faria participará da reunião entre os governadores que enfrentam dificuldades financeiras em seus estados e o presidente Michel Temer. O governador potiguar é o coordenador desse grupo acredita que será encontrada solução para a crise.

NOTA

Abandonando o clima de otimismo que sempre caracterizou seus pronunciamentos, o governador Robinson divulgou nota, domingo (09) onde afirma que “o Rio Grande do Norte sofre os efeitos da maior crise financeira já enfrentada pelo país”.

CONTINUIDADE

Tião Couto e Jorge do Rosário prometem, em nota de agradecimento, que “a luta vai continuar”. Para os que participaram da campanha, Tião deve assumir a presidência municipal do PSD, depois do rompimento do prefeito Francisco José com o governador Robinson Faria.

FORÇA

O presidente Temer conseguiu aprovar em 1º turno, na Câmara dos Deputados, PEC 241 que limita gastos do governo. Mostrou a força que tem o diálogo e, em plena segunda-feira, colocou deputados em plenário, obtendo 366 votos favoráveis, contra 111 votos contrários.

REELEIÇÃO

Volta a fazer parte das rodas de discussão, em Brasília, a tese de acabar com o instituto da reeleição. Com isso, o presidente Temer ficaria mais à vontade para governar, afastando o receio do PSDB de que ele possa concorrer mais uma vez ao cargo de presidente.