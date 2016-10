VAQUEJADA

A Associação dos Vaqueiros do RN estima que mais de 20 mil pessoas ficarão desempregadas com a proibição da realização das vaquejadas; serão atingidos médicos veterinários, donos de bares, domadores, vaqueiros, caseiros, tratadores, motoristas, cozinheiros, tratoristas, casas de show e artistas, sem falar na cadeia econômica movimentada no evento.

ROBINSON

Em entrevista concedida ao jornalista Diógenes Dantas, o governador Robinson Faria revelou que sugeriu ao prefeito Francisco José que tivesse humildade e reconhecesse que não tinha condições de disputar a reeleição. Francisco preferiu desaparecer, disse o governador.

ROSALBA

Outra revelação de Robinson foi que Rosalba Ciarlini era sua candidata à prefeita de Mossoró. Foi atropelado por Francisco que, sem comunicar, anunciou o apoio ao candidato Tião da Prest. Mesmo assim, o governador recomendou aos amigos de Mossoró o voto em Rosalba.

CONSULTA

Robinson mostrou o desconforto com a posição de Francisco. “Ele tomou uma posição em sem me consultar. Por isso não participei da campanha em Mossoró. Não tinha motivos para subir no palanque de algum candidato. Se viesse, seria para o palanque de Rosalba.

RELACIONAMENTO

Robinson disse ainda que era governador de todos e, dessa forma, não teria como não apoiar os pleitos da futura prefeita Rosalba. Resta saber como será feito esse relacionamento que interessa tanto ao prefeito quanto ao governador, sem que haja o compromisso político.

ESQUECIMENTO

O médico Ernani Rosado, falecido no último sábado, mostrava-se inconformado com a direção da UERN. Ele, e mais dois médicos que colaboraram na instalação da Escola de Medicina em Mossoró, depois, tiveram seus trabalhos esquecidos pelos dirigentes universitários.

MULHERES

Cinco mulheres foram eleitas vereadoras. Todas elas são bem representativas e participam ativamente do movimento político, ou seja, serão voz ativa na condução dos trabalhos da Câmara Municipal. Representam 23% da Casa, quando a média nacional é de apenas 10%.

PREJUÍZO

Divulgar nota dizendo que o fechamento do Hospital da Mulher não trará prejuízo, mostra a total falta de compromisso do governo estadual com Mossoró. A decisão é inaceitável. Melhor encontrar desculpa mais convincente. Chega a 10 o número de hospitais fechados na cidade.

CNBB

O Papa Francisco nomeou cardeal, Dom Sérgio da Rocha, 56 anos, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB. São cardeais brasileiros Cláudio Hummes (SP), Paulo Evaristo Arns (SP), Aloísio Lorscheider (Fortaleza), José Freire Falcão (Brasília), Serafim Fernandes de Araújo (BH), Geraldo Majella Agnelo (Salvador) e Eusébio Oscar Scheid (RJ).

TEMER

No jantar que o presidente Temer ofereceu à base aliada, estiveram presentes, além dos deputados, o presidente do Senado, Renan Calheiros e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo), Blairo Maggi (Agricultura) e Alexandre Moraes (Justiça).