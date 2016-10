SECRETÁRIOS

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini encontra-se em situação confortável na definição dos futuros auxiliares. Enfrentou poderes insofismáveis, como a prefeitura de Mossoró, duas ex-prefeitas e o convincente poder econômico de um candidato. Não tem compromissos para essa escolha.

TRANSIÇÃO

Em sua experiência de várias eleições, Rosalba não espera que o prefeito Francisco José tenha boa vontade em passar informações sobre a situação do município. Por isso é que constituirá comissão de técnicos para avaliar o quadro atual e a perspectiva futura do município.

ERNANI

Faleceu ontem, em Natal, o cirurgião Carlos Ernani Rosado Soares. Professor da Faculdade de Medicina da UFRN foi homenageado ininterruptamente pelas turmas concluintes, ao longo dos anos em que lecionou, admirado pelo conhecimento profissional e habilidade na técnica cirúrgica.

MOSSORÓ

Além de ter sido um dos fundadores da Faculdade de Medicina da UFRN, Ernani, que era membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, teve papel importante na instalação da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual em Mossoró.

SANDRA

A Faculdade de Medicina de Mossoró passou a existir graças à pertinácia da então deputada estadual Sandra Rosado, que teve de lutar contra interesses políticos poderosos que não desejavam que essa Escola fosse instalada em nossa cidade. Lutou sozinha e foi vitoriosa.

AUSÊNCIA

O governador Robinson Faria reuniu representantes de várias regiões do Estado para discutir locação de verbas para saúde e educação. Mossoró, sem representantes na Assembleia, ficou de fora. Os investimentos foram divididos entre a Capital e o Seridó.

IMPEACHMENT

Cresce o movimento para afastar do cargo o prefeito Francisco José, o Francisco, como hoje prefere ser chamado. O mais curioso de tudo é que são seus próprios correligionários que iniciaram a campanha nesse sentido. É o isolamento de final de governo rejeitado por todos.

JÓRIO

Não obtendo a desejada reeleição, o vereador Jório Nogueira tem procurado encontrar espaço para continuar na política mossoroense. Nesse sentido, tem conversado com o governador Robinson Faria e, também, mandado recados para a prefeita eleita Rosalba Ciarlini.

MOSCA

Os empresários Tião Couto e Jorge do Rosário foram picados pela mosca azul da política. Além de fazerem campanha utilizando-se dos métodos mais tradicionais, com discursos retrógrados, avisam que vão continuar a luta, procurando suprir o que não conseguiram como empresários.

CÂMARA

A luta pela presidência da Câmara de Vereadores, na próxima legislatura, está deflagrada. De forma individual, ou representando grupos, os candidatos iniciaram os contatos com os colegas e, também, acenando com a possibilidade do apoio da prefeita eleita, Rosalba Ciarlini.

PEC

A Comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do deputado Darcísio Pedronde em relação à PEC 241, que limita o crescimento dos gastos públicos. O colegiado precisa analisar oito destaques para que a matéria seja submetida ao plenário da Casa.

REAÇÃO

A base do governo reagiu a nota da PFR que classificou a PEWC 241 como inconstitucional. Os deputados reagiram e afirmaram que a Procuradoria mostra-se em rota de colisão com o Legislativo e diz que chegou o momento de mostrar que o Brasil é maior que privilégios que sempre desviaram da boa governança.