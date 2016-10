NOTAS DA REDAÇÃO

SECRETARIADO

A prefeita eleita, Rosalba Ciarlini, está em situação confortável quanto à escolha dos seus futuros secretários. Fez a campanha praticamente sozinha, com oposição agressiva do prefeito Francisco José, de duas ex-prefeitas e, sobretudo, de grande estrutura econômico.

TRANSIÇÃO

Rosalba precisa do diagnóstico preciso da situação da prefeitura de Mossoró. Não se acredita que o prefeito tenha boa vontade em passar as informações que precisa e, por isso, terá que indicar pessoas capacitadas para o levantamento das dificuldades que terá de administrar.

CÂMARA

Os vereadores eleitos em 2016 começam a discutir a escolha do futuro presidente da Câmara Municipal. O que se escuta nos corredores do palácio Rodolfo Fernandes é que ninguém ligado ao atual prefeito, Silveira Júnior, tem a mínima chance de ocupar o cargo.

TRANSFERÊNCIA

O prefeito de Mossoró oficializou a transferência do pagamento dos servidores referentes ao mês de dezembro para a futura prefeita Rosalba. Determinou que esse pagamento seja efetuado no 5º dia útil do mês seguinte. Uma esperteza que poderá trazer prejuízos a Silveira.

ENTREVISTAS

As emissoras de rádio e TV de Mossoró estão entrevistando os vereadores eleitos nas últimas eleições. A maioria tem mostrado conhecimento do papel que exercerão a partir de janeiro de 2017. Alguns deles, entretanto, ainda não têm a menor ideia do que é ser vereador.

POSSE

Com a eleição do deputado estadual Álvaro Dias como vice-prefeito de Natal, Larissa Rosado deverá assumir o cargo de deputada estadual em meados de dezembro. Com isso, Mossoró voltará a ter um representante na Assembleia Legislativa. Alguém que defenda seus interesses.

POSIÇÃO

As lideranças estaduais não participaram ativamente das campanhas municipais, como em anos anteriores. É um fato novo que precisa ser melhor avaliado. Os aliados do governador, e também os da oposição reclamam que foram praticamente abandonados pelos “chefes”.

FINANCIAMENTO

Era esperado que a proibição do financiamento político por parte dos empresários terminasse por estimular a prática do “caixa dois”. Foi o que aconteceu por toda parte. Em Mossoró, o que se comenta é que, nos últimos dois dias, circularam R$ 10 milhões, somente de um candidato.

FISCALIZAÇÃO

É possível que o ministério público eleitoral esteja investigando e, até mesmo, já saiba qual foi o empresário que, em avião particular, pousou duas vezes no aeroporto Dix-Sept Rosado. Com a greve dos bancos, comenta-se, teria levantado recursos, cash, em postos de combustíveis.

PROGRAMA

Amigos da ex-deputada federal Sandra Rosado, agora eleita vereadora em Mossoró, estão sugerindo a volta do programa que apresentava na FM93, prestando contas do seu mandato e comentado fatos da política nacional. Sandra analisa essa perspectiva com muita simpatia.