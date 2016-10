DENÚNCIA

O vereador Lahyrinho Rosado criticou novo aditivo da prefeitura de Mossoró com a empresa responsável pela limpeza urbana da cidade, a Vale Norte Construtora Ltda., do interior da Bahia, no valor de R$ 4,5 milhões, conforme publicação no Jornal Oficial do Município.

CONTRATOS

Há informações que outros contratos, totalizando cerca de R$ 40 milhões poderão ser oficializados, motivo pelo qual o vereador pede aos companheiros que fiquem atentos e não permitam que essas operações sejam concretizadas. O prefeito não conta mais com a maioria que sempre lhe apoiou na Câmara de Vereadores de Mossoró.

JÓRIO

O presidente da Câmara Municipal, vereador Jório Nogueira, que não conseguiu reeleição, deu uma demonstração de amadurecimento político ao declarar que submeterá a proposta do Orçamento 2016 à prefeita eleita Rosalba Ciarlini para avaliar e apresentar sugestões.

SECRETÁRIOS

Em todas as entrevistas concedidas após ser confirmada como prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini tem sido questionada sobre a composição do seu secretariado. Inexperiência ou perda e tempo do entrevistador, pois nenhum eleito anuncia seus auxiliares de forma imediata.

UERN

Os professores da UERN obtiveram importante conquista na justiça. O Tribunal determinou que os salários deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês. Isso não acontecendo a Universidade terá que pagar os salários com a devida correção monetária, conforme o §5 do art. 28, da Constituição Estadual.

CALENDÁRIO

Sem a definição completa do calendário, o governo do Estado inicia o pagamento de servidores ativos e inativos e pensionistas com salário até R$ 2 mil, na próxima sexta-feira. Algumas projeções estão sendo feitas para a definição do restante dos pagamentos.

TIÃO

Tião Couto e Jorge do Rosário gostaram e decidiram continuar na política. Após a derrota nas urnas colocaram outdoors nas ruas de Mossoró e divulgaram mensagem nas redes sociais afirmando que permanecerão defendendo o projeto derrotado em 2016.

BANCADA

Pelo que se observa, até sua posse em 1º de janeiro de 2017, a prefeita Rosalba Ciarlini já contará com a maioria dos vereadores. A insatisfação da atual bancada do prefeito com o abandono a que foi submetida facilita a aproximação com a futura prefeita.

FEDERAL

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini declarou que não vai governar olhando para o passado. Vai buscar o apoio da bancada federal para os pleitos que serão encaminhados à Brasília., mesmo daqueles que ajudaram a inviabilizar sua candidatura à reeleição ao governo do Estado.

EFEITO

Nas eleições municipais, no RN, é comum o partido do governador eleger a maioria dos prefeitos. Sempre foi assim e, desta vez, não foi diferente. O partido do governador Robinson Faria foi o que mais cresceu. O PSD conquistou 52 prefeituras.

RENOVAÇÃO

Em Lucrécia, houve apenas um candidato a prefeito e todos que disputaram o cargo de vereador foram eleitos, pois o número de candidatos foi igual ao número de vagas. Por outro lado, em Extremoz, todos os atuais vereadores foram reeleitos.

CURIOSIDADE

Dos 563 candidatos ao cargo de vereador, em Natal, 14 não tiveram nenhum voto. Desses, dez tiveram votação nula ou anulada em razão da situação jurídica do candidato ou do partido. Em Ceará-Mirim, dos 15 vereadores que compõem a Câmara, somente três foram reeleitos.