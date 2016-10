JUSTIÇA

Drs. Breno Valério Fausto de Medeiros e Cláudio Mendes Júnior e os promotores Daniel Robson Linhares de Lima e Ítalo Moreira Martins sendo parabenizados pela maneira segura e tranquila, sem estrelismos, com que conduziram o pleito eleitoral em Mossoró.

DENÚNCIA

Um empresário natalense esteve por duas vezes em Mossoró, às vésperas da eleição, para abastecer determinada candidatura. Veio de avião, com uma mala preta na mão com material suficiente para convencer o eleitor menos avisado. Apesar do volume substancial, não funcionou.

RECURSOS

Mossoró fugiu à regra geral, onde as campanhas mais caras elegeram os prefeitos. Foi assim em São Paulo, Salvador, João Pessoa, Natal, Teresina Palmas e Boa Vista. Dez candidatos que ficaram na primeira colocação, mas ainda vão ao segundo turno, também arrecadaram mais.

PESQUISA

Não deu para entender a divulgação de uma pesquisa pela TCM Mossoró, em cadeia com a FM95, apresentando resultado que, pelo crescimento dos números, sugeria vitória do candidato Tião Couto. A Empresa e o Instituto Seta devem uma explicação aos mossoroenses.

MÍDIA

Logo após a divulgação da pesquisa pela TCM/SETA, a redes sociais foram acionadas em passaram a alardear que havia acontecido uma reviravolta na disputa pela prefeitura e, em Mossoró, Tião e Rosalba apresentavam empate técnico.

FECHAMENTO

Em entrevista, a prefeita eleita Rosalba Ciarlini lembrou que, em suas três administrações, nenhum hospital de Mossoró fechou suas portas. Infelizmente, com seus sucessores, quase 10 estabelecimentos hospitalares tiveram suas atividades encerradas.

ROMBO

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini afirmou em entrevista ao Jornal de Fato que será preciso abrir a caixa-preta, em relação à suspeita de um “rombo” de mais de R$ 140 milhões. Há informações que nem o prefeito sabe o tamanho desse “rombo” que pode chegar a R$200 mi.

TÉRMINO

O processo eleitoral não se encerra com a apuração dos votos, mas a diplomação quando a Justiça Eleitoral atesta quem são os eleitos e os suplentes, com a entrega do diploma devidamente assinado. Com a diplomação os eleitos se habilitam a exercer o mandato.

MULHERES

O resultado eleitoral de 2016 não foi favorável às mulheres que perderam representatividade entre os políticos eleitos. Das 5.509 cidades com eleição já definida, apenas 639 serão prefeitas. Em 2012 foram eleitas para esse cargo, 663 mulheres.

RN

No Rio Grande do Norte o quadro é diferente com a eleição de 47 prefeitas. Em Mossoró, foram eleitas duas mulheres, prefeita Rosalba Ciarlini e vice-prefeita Nayara Gadelha e, na Câmara Municipal, houve aumento de 100%, passando de duas para quatro vereadoras.

GREVE

A prefeitura de Mossoró tem descuidado com o abastecimento de água Zona Rural ao ponto de uma moradora, no sítio Camurupim, a professora Maria de Fátima A. Lima haver iniciado greve de fome para que seja consertado o poço que abastece a região seja consertado.

COMPENSAÇÃO

No mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin liberou o processo contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, para julgamento, o diário oficial publicou a nomeação de um indicado seu para ministro do Turismo, o deputado Marx Beltrão.

PRESIDÊNCIA

Com o insucesso do PT nas eleições municipais, quando perdeu na maioria das grandes cidades do país, sobretudo em São Paulo, a sucessão presidencial deverá ser polarizada entre PMDB e PSDB. Os tucanos conquistaram as prefeituras nas 93 cidades com mais de 200 mil eleitores e conquistou um total de 791 prefeituras. Entretanto, o PMDB elegeu 1.028 prefeitos.