PREFEITO

167.120 eleitores estão aptos para a eleição do futuro prefeito de Mossoró, como também a escolha dos 21 vereadores que comporão a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. Durante a campanha não foram registrados incidentes considerados graves.

JUSTIFICATIVA

Quem não puder comparecer à secção eleitoral deverá procurar o formulário para justificar a ausência nos cartórios eleitorais ou nos sites dos tribunais eleitorais e fazer a entrega até 60 dias depois. Isso não acontecendo ficará impedi8do de tomar posse em cargos públicos e fazer transações em bancos oficiais.

REGISTROS

A Justiça Eleitoral registrou 393 pedidos de registros de candidatura a vereador em Mossoró, sendo que quatro renunciaram ao projeto de chegar à Câmara Municipal. Entre os candidatos, dois ex-deputados federais, Sandra Rosado e Betinho Rosado.

PERCENTUAL

Nas atuais eleições será aplicada, pela primeira vez, uma regra inserida na reforma eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado. Além do partido ter de superar o quociente eleitoral os candidatos a vereador terão que ultrapassar 10% desse índice em votos nominais.

PMDB

Em todo país, o PMDB é o partido que tem o maior número de candidatos coligados. São 2.188 aspirantes que disputam uma chapa com pelo menos um partido, o que representa 93% do total de postulantes às prefeituras.

PESQUISA

Na reta final da campanha, o Jornal de Fato publicou em sua edição de ontem pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESPE com Rosalba liderando com 56% das intenções de votos, seguida por Tião com 22%, Gutemberg 4% e Josué 1%.

NATAL

Na capital do estado foi divulgada nova pesquisa do Ibope mostrando a forte tendência do prefeito Carlos Eduardo ser reeleito ainda no primeiro turno, com 55% das intenções de votos. Considerando-se apenas os votos válidos esse percentual cresce para 66%.

CAPITAIS

Apesar da crise econômica, das 26 capitais brasileiras, em 20 os atuais mandatários pleiteiam mais quatro anos. Quatro estão praticamente reeleitos em primeiro turno, oito aparecem liderando as pesquisas, cinco no páreo para eventual segundo turno e três estão em situação mais delicada.