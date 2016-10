PESQUISA

O resultado da pesquisa IPESPE/JORNAL DE FATO publicada hoje mostra um resultado que se constitui em surpresa para quem milita na política. Realizada entre os dias 21 e 22 de setembro, foram aplicados 400 questionários na cidade e na zona rural.

NÚMEROS

A pesquisa mostra um resultado amplamente favorável à candidata Rosalba Ciarlini, que obteve 56% das intenções de votos. Em seguida vem o empresário Tião Couto, com 22%,

Gutemberg Dias com 4%, Francisco José com 3% e Josué Moreira com 1%.

VÁLIDOS

Quando são contabilizados somente os votos válidos, isto é, excluídos os votos em branco e nulos, a percentual de Rosalba cresce para 66%, Tião para 26%, Gutemberg 4%, Francisco José 3% e Josué Moreira 1%.

REJEIÇÃO

Francisco José da Silveira Júnior, segundo a pesquisa, apresenta uma das maiores rejeições já sofridas por um político na cidade de Mossoró. 89% dos entrevistados responderam que não votariam nele de jeito nenhum e apenas 2% votariam nele com certeza.

FRANCISCO

O nome de Francisco José teve que constar da relação pelo fato de ele, a essa época, não ter renunciado de sua candidatura. Mesmo assim, com minguados 3% das intenções de votos, essa participação não interfere no resultado final da pesquisa divulgada.

INCANSÁVEL

Nas pesquisas para consumo interno os resultados têm sido semelhantes, desde o início da campanha de 2016. Mesmo assim, a candidata Rosalba Ciarlini segue incansável no seu trabalho de conquistar votos, considerando que seu trabalho só termina após a divulgação do resultado das urnas.

TCM

Uma última pesquisa será conhecida poucas horas antes do início do processo eleitoral. A TCM, TV Cabo Mossoró, divulgará levantamento realizado nos dias 28 e 29 de setembro logo às 07:30 da manhã do domingo.

NATAL

Confirmados os resultados de inúmeras pesquisas, em Natal, o prefeito Carlos Eduardo deverá ser reeleito logo no primeiro turno. Com isso, Mossoró voltará a ter um representante na Assembleia Legislativa, com Larissa Rosado sendo efetivada como deputada estadual.

SECÇÕES

Em eleições anteriores, os candidatos mandavam imprimir, para distribuição entre os eleitores, a relação das secções eleitorais mostrando os locais onde estão localizadas as urnas. Hoje, a Justiça Eleitoral disponibiliza aplicativo na internet, “Onde Votar”, para download gratuito.

ABSTENÇÃO

Os candidatos a cargos eletivos no Rio Grande do Norte mostram preocupação com a possibilidade da abstenção acentuada nas eleições deste ano. O receio maior é em Mossoró que teve um feriado na antevéspera, 30 de setembro e terá outro no dia 3, feriado estadual.

SEGURANÇA

Para garantir a segurança no pleito de amanhã, foi montado esquema com 1.500 militares das Forças Armadas e 6.576 agentes das polícias Civil, Militar, Bombeiros e da Federal Rodoviária que permanecerão nessa atividade até a segunda-feira, 3 de outubro.

AUMENTO

Na próxima terça-feira, o presidente Temer apresentará a proposta de reforma da previdência às centrais sindicais e aos empresários. No texto, a previsão do aumento da contribuição dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, hoje de 11%, para 13% ou 14%.

REALINHAMENTO

Os resultados eleitorais de amanhã deverão mostrar um realinhamento de forças, com o PMDB e o PSDB retomando a posição de principais partidos, de um lado, em contraposição ao PT com sua hegemonia em xeque no campo da esquerda.