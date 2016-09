PREOCUPAÇÃO

Hoje, é feriado municipal em Mossoró. Segunda-feira, é feriado estadual no Rio Grande do Norte. O feriado prolongado constitui-se em preocupação para os candidatos, sobretudo os que disputam o cargo de vereador, pelo receio que a abstenção atinja níveis elevados.

RENÚNCIA

Francisco oficializou a renúncia como candidato a prefeito de Mossoró. Não saiu engrandecido do episódio, pois foi forçado pela Justiça Eleitoral a tomar essa atitude e ainda continuará respondendo a processo de Investigação Judicial Eleitoral ingressada pelo MPE.

CITAÇÃO

Por continuar criando dificuldades à Justiça, o prefeito Francisco terminou sendo citado por um oficial de justiça logo após a celebração de missa em sua intenção. Sem conseguir ser atendido por Francisco, o oficial de justiça foi à Igreja e a citação tornou-se efetiva.

MÍDIAS

A utilização das mídias sociais na atual campanha foi mais ampla que nas eleições anteriores. Nos momentos finais, estão circulando diálogos entre os candidatos que mais parecem montagens encomendados pelos concorrentes do que a realidade dos fatos.

OBRAS

Interessante a ideia da assessoria de Rosalba em mostrar a candidata, em um jeep, mostrando as obras realizadas em Mossoró sob sua responsabilidade. Destacou, sobretudo, o trabalho quando prefeita e ressaltou a duplicação da estrada para Tibau, um desejo dos mossoroenses.

SUPLICY

O ex-senador Eduardo Suplicy é candidato a vereador em São Paulo. Em 1988 disputou o mesmo cargo e teve 201 mil votos. Desta vez, explica sua candidatura como uma maneira de ajudar e fortalecer seu partido na cidade. Suplicy está com 75 anos de idade.

WILMA

Há muitos casos de candidatos que se assemelham ao caso de Suplicy. No Rio Grande do Norte, dois exemplos são mais destacados. Em Natal, a ex-governadora Wilma concorre ao cargo de vereador. Em Mossoró, a ex-deputada federal Sandra Rosado disputa o mesmo cargo.

FINANCIAMENTO

Em Natal mais da metade da campanha é paga pelos partidos. De acordo com informações prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 28 de setembro, 54,5% da campanha está sendo bancada pelos partidos. Ao todo, os candidatos arrecadaram pouco mais de R$ 2 mi.

SEURANÇA

Nas eleições deste ano as mobilizações foram prejudicadas pela insegurança em Mossoró. As carreatas foram mais rápidas e as esquinas mais vagas pelo medo de assaltos e homicídios que se tornaram uma constante na cidade.

VIOLÊNCIA

Oficialmente, 99 pessoas entre prefeitos, secretários municipais, candidatos e militantes, foram executadas por motivações políticas entre janeiro e setembro de 2016. É o maior índice de mortes dessa natureza desde o período da ditadura.

PRAZO

O ministro do STF Edson Fachin deu prazo de 10 dias para o presidente Michel Temer e o Congresso Nacional explicarem a MP do Ensino Médio. O pedido foi feito no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade movido pelo PSOL que quer anular a medida.

IDADE

O ministro Henrique Meirelles considera razoável a manutenção da idade mínima de 65 anos para aposentadoria. A previsão é de que esse é um critério já consolidado no Brasil e faz parte da própria Constituição. Alguns países europeus preveem 67 anos com previsão de ir aos 69 anos.