TEMPO

Apenas três dias separam o eleitor do voto que elegerá o prefeito (a) de Mossoró. Desde ontem, é possível identificar a manifestação mais deliberada do cidadão em relação ao candidato de sua preferência. Falam em pesquisa, mas o sentimento popular é tão visível que ela poderia ser dispensada.

POLÍTICA

Segmento da Justiça responsável pela intervenção na APAMIM, Casa de Saúde Dix-sept Rosado e Maternidade Almeida Castro parece não estar interessado em verificar a transformação do hospital em bureau eleitoral. Fala-se até em distribuição de combustível para os comícios.

VOTOS

Há expectativa em relação à abstenção nas eleições de domingo, por conta dos feriados da sexta-feira e da segunda-feira. Fora isso, os candidatos torcem pelo voto útil, apelando para que o eleitor não vote em branco nem anule seu voto.

DIFERENÇA

No voto em branco o eleitor não manifesta preferência por candidato. No voto nulo, ele manifesta seu protesto. Esses votos interferem onde o pleito é disputado em dois turnos, pois quanto mais votos nulos ou brancos, menos votos válidos um candidato precisará para atingir os 50% dos votos e ser eleito.

URNAS

Até o presente momento, 78,64% das urnas eletrônicas que serão usadas no pleito já estão prontas. Isso significa que estão carregadas com os dados dos eleitores que votam em cada seção e dos candidatos que concorrerão no pleito. NO RN, procedimento foi finalizado.

TWITTER

Amanhã, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, participará de sessão de perguntas e respostas no Twitter, durante aproximadamente meia hora. Responderá a perguntas sobre eleições 2016, com respostas veiculadas em vídeo pela página do TSE no Twitter.

JORNALISMO

Jornalista e radialistas da Rede Resistência de Comunicação, FM93 e Jornal Online O mossoroense estiveram reunidos com a equipe da TV Mossoró para definição dos últimos detalhes da cobertura que farão das eleições de 2016. Estão apostando alto no projeto.

VIRTUAL

O aumento da presença do eleitor nas redes sociais tornou esse meio fundamental para as campanhas municipais. Essa maior participação faz os candidatos se preparem melhor. Ao mesmo tempo em que ocorre a discussão política, o eleitor também está participando da campanha.

MULHERES

As mulheres representam 31,60% do total de candidatos nas eleições municipais deste ano, um índice menor que o registrado em 2012, que foi de 32,79%. De qualquer forma, os partidos conseguiram cumprir a exigência de 30%, um mínimo de 30% conforme a Lei das Eleições.

MARCELA

A primeira-dama Marcela Temer decidiu que vai mesmo morar no Alvorada. A transferência do Jaburu para a residência oficial do presidente da República acontecerá logo após as eleições e o pessoal do Palácio concluir a minirreforma no quarto do filho, Michelzinho, de 7 anos.

VIOLÊNCIA

O candidato à prefeitura de Itumbiara, Goiás, José Gomes da Rocha morreu na tarde de ontem após ser baleado enquanto participava de um ato de campanha. O governador em exercício José Eilton foi alvejado no abdome. Os dois estavam em um carro de som quando foram alvejados.

TROPEÇO

Em sua aula de direito, na USP, o ministro Ricardo Lewandowski classificou o impeachment de Dilma como um tropeço na democracia, considerou um erro do STF acabar com a cláusula de barreiras e criticou Temer por propor a reforma do ensino médio através de Medida Provisória.

AVIÕES

O presidente Michel Temer cancelou a doação de três aviões T-27 Tucano feita pela ex-presidente Dilma Rousseff e que sairiam da frota da FAB diretamente para Moçambique, num custo aproximado de R$ 10 milhões. O presente poderá ser transformado em venda.