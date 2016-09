SUSPENSÃO

O Juiz Eleitoral concedeu liminar solicitada pelo ministério público eleitoral e suspendeu o espaço de Francisco José no horário eleitoral gratuito e participação nos debates. Após o julgamento do mérito, Francisco e seu candidato a vice poderão ficar inelegíveis por oito anos.

SERIEDADE

O primeiro resultado efetivo da suspensão da participação de Francisco José nos debates foi a seriedade do debate promovido pela TCM. Na Inter TV Costa Branca o prefeito conseguiu tirar do sério a discussão que terminou desviada para o terreno das agressões pessoais.

PROVOCAÇÃO

Depois do encerramento do debate na Inter TV a candidata Rosalba Ciarlini chegou a ser agredida pela militância de outro concorrente. Para evitar a repetição do episódio, a militância da Rosa foi espera-la.

PALANQUE

Francisco José quer participar do encerramento da campanha de Tião Couto, mostrando seu apoio a essa candidatura. Acontece que essa presença é indesejável, havendo veto até mesmo a pessoas que possam lembrar a imagem do prefeito e que mostrem a possibilidade de um acordão entre eles.

GREVE

Não houve entre patrões e empregados e a greve dos bancários será mantida. Com três semanas de paralisação é a mais longa da categoria e, hoje, haverá nova rodada de negociações. A categoria não aceitou a proposta de aumento de 6,5% sobre os salários.

PESQUISAS

A lei eleitoral permite a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas eleitorais de intenção de voto que tenham sido realizadas antes do pleito. A partir das 17 horas, quando encerrada a votação, podem ser divulgadas as pesquisas feitas no dia da eleição.

DÉFICIT

Após reunião realizada ontem à noite com o presidente Michel Temer o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles afirmou que, sem reformas, o déficit chegará a R$ 600 bilhões e traçou um cenário difícil no futuro, caso o Congresso não aprove as propostas de reformas do governo.

PARALISAÇÃO

A empresa SAMA, Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial Ltda, responsável pelo atendimento médico nas UPAs anuncia a possibilidade de paralisação das UPAS, a partir de segunda-feira, caso o prefeito Silveira não pague os atrasados, a partir de novembro de 2015

SANTUÁRIO

O tema da construção do Santuário de Santa Luzia foi levantado no debate entre os candidatos a prefeito. O assunto, qualquer que seja o prefeito eleito, poderá ser discutido com seriedade entre o Poder Público, a Igreja e a sociedade mossoroense. Nada de sonhos mirabolantes.

PAPÓDROMO

O governador Robinson Faria participou de missa em ação de graças à padroeira de Natal, Nossa Senhora Aparecida e anunciou o tombamento do Papódromo, local onde, há 30 anos, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, celebrou missa, em Natal.

DIFICULDADES

Em seu discurso, o governador Robinson Faria disse que “enfrentamos momentos difíceis em todas as áreas, mas com a força de vontade e dedicação vamos vencer os desafios e construir um Estado melhor para todos”.

RECEITA

Em sua coluna de hoje, Cláudio Humberto registra que a Receita Federal notificou, ontem, 668.440 microempresas e pequenas empresas a pagarem quase R$ 23,8 bilhões em débitos com impostos, previdência, etc. que têm prazo apertado de 30 dias para isso sob pena de exclusão do regime tributário simples.

GRANDES

O que o jornalista estranha é que a mesma Receita Federal não tenha informado se vai adotar providências contra dívidas semelhantes no valor astronômico de R$ 392 milhões de apenas 500 grandes empresas brasileiras.