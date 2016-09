INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público Eleitoral ingressou, ontem, com ação de investigação judicial eleitoral contra o atual prefeito de Mossoró, por utilização indevida dos meios de comunicação social, requerendo liminar de tutela de urgência para suspender a propaganda eleitoral dos demandados, incluindo debates e entrevistas, até posterior deliberação judicial.

INELEGIBILIDADE

O Ministério Público pede ainda que o Juízo condene o prefeito Francisco José à sanção de inelegibilidade por oito anos subsequentes à eleição em que se verificam os fatos narrados, além de condenados à pena de cassação de seu registro de candidatura.

MORENO

O jornalista Jorge Bastos Moreno lembra dois conselhos de Ulysses Guimarães: “política é conversa de adulto, não de moleque. É doloroso ter de repreender imaturas com o convite latino ‘puer, sacer est locus extra migite”. Em língua crioula: Menino, o lugar é sagrado. Vá fazer pipi lá fora”.

TCM

No caso de a Justiça Eleitoral atender à solicitação do Ministério Público, além da retirada de toda sua propaganda eleitoral, o prefeito Francisco José estará impedido de comparecer ao debate entre os candidatos a prefeito promovido pela TCM, na noite de hoje.

PROVOCAÇÃO

A maneira arrogante e provocativa de Francisco José durante o debate realizado pela Inter Tv Costa Branca terminou por despertar atenção das autoridades eleitorais que constataram a inadequação do comportamento do prefeito com a moralidade do pleito.

JADSON

O vereador Soldado Jadson, que foi líder do prefeito Francisco José na Câmara Municipal anunciou apoio à candidatura de Rosalba Ciarlini. Antes da definição o vereador consultou o deputado Kelps Lima, presidente estadual do Solidariedade.

LEMBRETE

No momento de votar, o eleitor pode levar para a cabina uma “cola”, um lembrete, ou seja, um papel com os números de seus candidatos para que possa marcar na urna eletrônica. Por outro lado, telefone celular e máquina fotográfica, são proibidos na cabina de votação.

AFASTAMENTO

Senadores oposicionistas entregaram, à Procuradoria-Geral da República representação com o ministro da Justiça Alexandre Moraes solicitando o afastamento do cargo de ministro. Moraes adiantou que, esta semana, teria mais na Lava-Jato. Logo cedo, houve a prisão de Palocci.

REFORMA

A Câmara dos Deputados já analisa a proposta de reforma do ensino médio. A proposta está pronta para votação em Plenário e prevê jornada escolar de 7 horas diárias, currículos organizados por área de conhecimento e ENEM obrigatório para todos os alunos.

EMERGÊNCIA

O governador Robinson Faria decretou estado de emergência pela seca em 153 municípios potiguares. Com esse decreto, o estado poderá contratar, sem licitação, as obras e os serviços necessários para reduzir os efeitos para as consequências provocadas pela estiagem.

UBS

O Ministério da Saúde liberou R$ 776 mil para a construção e ampliação de sete Unidades Básicas de Saúde em sete municípios do Rio Grande do Norte. Mossoró não foi incluída na relação dos que receberão esses recursos, mas Baraúna e Apodi serão beneficiados.

EXTRA

O INSS autorizou o pagamento de horas extras aos médicos peritos para que façam uma varredura nos beneficiários do auxílio-doença. O custo extra será compensado do lucro com o cancelamento de grande número de segurados que não precisam mais do auxílio.

GREVE

A partir de hoje (27) os defensores públicos federais farão greve contra decisão do presidente Michel Temer de vetar o Projeto de Lei Complementar que fixa o subsídio do defensor-geral e estabelece reajuste para a carreira. Atualmente há 620 defensores federais em atuação.

DEBATE

O primeiro debate da eleição presidencial americana despertou interesse internacional, com Hillary Clinton e Donald Trump trocando ofensas e apresentando visões conflitantes sobre economia, impostos, controle de arras e tensão racial. O mundo torce contra Trump.