PESQUISA

Consult/FM 98 divulgaram última pesquisa realizada na Capital. Ao que parece, o processo eleitoral será encerrado logo no primeiro turno. Na espontânea, Carlos Eduardo tem 47,8% e na estimulada 54,5%. A soma dos demais candidatos fica em torno dos 20%.

LARISSA

A eleição de Carlos Eduardo, tendo o deputado Álvaro Dias como vice-prefeito, repercute diretamente no processo político mossoroense pois resultará na convocação de Larissa Rosado, na condição de primeira suplente, que retornará à condição de deputada estadual.

RENÚNCIA

Para muitos, o prefeito Francisco prefere confundir do que explicar. Ao renunciar verbalmente sua candidatura à reeleição, mas continuando no processo eleitoral, segue orientação de sua assessoria jurídica para que ocupe esse espaço com vistas a possíveis ações futuras.

PRESENÇA

Pode parecer uma atitude irresponsável, mas o prefeito quer permanecer na mídia. Além de ocupar o espaço de candidato, mesmo sem disputar, ficará habilitado a contestar o resultado eleitoral junto à Justiça Eleitoral, mesmo com resultados positivos improváveis.

LEODICE

No aspecto de confundir, sem explicar, a secretária da saúde de Francisco José, Leodice Cruz, teria sido vista ontem nos alpendres de Carlos Augusto procurando conversar sobre possível apoio à candidatura de Rosalba. É o samba do crioulo doido.

RAPIDEZ

Nas eleições do próximo dia 2 de outubro, o tempo médio de votação não deverá ultrapassar um minuto, tendo em vista que a escolha recai apenas sobre os cargos de prefeito e vereador. Os candidatos a prefeito são identificados por dois dígitos, já os vereadores, por cinco. Em 2012 esse tempo foi de 40 segundos.

COBERTURA

A TV Mossoró e a FM 93 farão cobertura total das eleições de 2 de outubro. Participarão da apresentação do programa os mais destacados comentaristas políticos de Mossoró atuando na mídia e/ou nas redes sociais, cientistas políticos, havendo ainda cobertura do pleito em outros municípios.

LUNDGREN

Mais um secretário de segurança no RN é nomeado. O general Ronald Lundgren jogou a toalha e voltou para casa. O governador Robinson Faira seguiu o mesmo caminho da ex-governadora Rosalba Ciarlini e nomeou um delegado da polícia federal para o cargo, Caio César Bezerra.

ESTUPRO

Chocante! Pesquisa inédita do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 42% dos homens acham que a violência sexual acontece porque a vítima não se dá ao respeito ou usa roupas provocativas. O que impressiona é que 32% das mulheres concordam com essa teoria.

ABORTO

Junto ao STF, a Associação Nacional da Cidadania pela vida afirma que a descriminalização do aborto para grávidas com zika pode “abrir um perigoso precedente para toda e qualquer outra situação de deficiência. E compara o aborto eugênico à limpeza étnica promovida por Adolf Hitler.

GASOLINA

Técnicos do Banco Central afiram que a possível redução dos preços da gasolina até o fim deste ano será importantíssima para levar a inflação mais rapidamente para o centro da meta, de 4,5% ao longo de 2017. A proposta será apresentada ao presidente Michel Temer.

INTÉRPRETE

Vários ministros estão prestando declarações polêmicas e criando dificuldades ao governo Termer que pensa em definir um porta-voz, a exemplo de governos anteriores. O jornalista Eduardo Oinegue foi sondado para assumir a tarefa.