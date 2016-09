ROBINSON

O governador Robinson Faria não decidiu se participará da abertura da Expofruit, hoje, em Mossoró. Os amigos defendem sua presença, mesmo que resumida a visitas a algumas empresas importantes na fruticultura potiguar. A Feira deverá movimentar R$ 40 milhões em negócios.

RENÚNCIA

Até ontem à noite o prefeito Francisco José não havia oficializado sua renúncia perante a Justiça Eleitoral. O “atraso” na providência, que poderia ter sido tomada por meio de um requerimento simples, causará transtornos à Justiça Eleitoral e à população, pois seu nome continuará na urna.

DEMORA

Essa demora parece ser justificada pela necessidade dos entendimentos preliminares com o candidato que poderá receber seu apoio. É preciso algumas garantias, como os espaços para os correligionários e as posições futuras na política mossoroense.

ACORDÃO

Depois de desmentidos de lado a lado, o prefeito Francisco José retirou sua candidatura e sinaliza apoio político ao candidato Tião da Prest. Tudo de acordo com o que preconizou sua esposa Amélia em matéria veiculada nas mídias sociais.

PALANQUE

Em política tudo é possível. Na reta final, todo apoio é bem-vindo. Entretanto, não será fácil o prefeito Francisco José conviver no mesmo palanque com Cláudia Regina e Fafá Rosado. Haverá pouco espaço para acomodar os três depois das recentes trocas de acusações.

COBRANÇA

Mais um setor mostra insatisfação com a prefeitura de Mossoró. A Diretoria do Potiguar reclama do rep0asse de duas parcelas do patrocínio ainda do Campeonato Brasileiro da Série D, encerrado para o potiguar há mais de dois meses. O débito total é de R$ 60 mil.

DEFINIÇÕES

O prefeito declarou que renunciava a candidatura, mas sem recuar. A renúncia, disse, foi uma forma de resistir. Declarou que foi colocado por Deus na vida pública com uma missão. Não disse qual. Está certo mesmo ao dizer que é um político diferente. E, mesmo colocado por Deus, afirmou que era o alvo a ser abatido. Assegurou que não desistirá da política.

FORMA

E, como se nada houvesse acontecido, o prefeito mostrou, ontem à noite, mais uma mensagem no Facebook: “estou fazendo um exerciciozinho para manter a forma. ” Por isso não teve tempo para oficializar a baixa no registro de sua candidatura.

CÂNCER

Os portadores de câncer que residem em Mossoró e na Região voltam a enfrentar o problema da falta de atendimento. No Centro de Oncologia, por falta de pagamento, foram suspensas as cirurgias do SUS e deixou de funcionar a Unidade de Terapia Intensiva.

LULA

O esperado aconteceu e o ex-presidente Lula da Silva se tornou réu pela segunda vez no Lava Jato. O juiz Sérgio Moro vinha aguardando o momento em que poderá interrogar diretamente o líder popular mais influente na história do Brasil nos últimos tempos.