RENÚNCIA

O prefeito Francisco José desistiu de disputar a reeleição. Utilizou-se mais uma vez do facelive para ler nota sobre o episódio, sem deixar de dizer que é um político diferente e que fez uma administração que modificou a história de Mossoró.

ESPIONAGEM

Se Jânio Quadros lutou contra as “forças ocultas”, Francisco não conseguiu identificar quem eram seus reais adversários, responsabilizando a espionagem eletrônica como um dos fatos principais. E alardeou que ele era o alvo da vez. Mas, como ele mesmo disse, a luta continua.

HUMILDADE

Embora sempre se esforçando para parecer o contrário, faltou humildade ao prefeito, condição essa limitada tão somente ao nome, Francisco, como quis ser chamado, mas procurando alguma semelhança com um verdadeiro humilde, o Papa Francisco.

DESCONTROLE

A estratégia de dividir os aliados na direção de várias siglas partidárias mostrou ter sido equivocado. Em vez de uma legenda forte, a situação foi entregue a vários comandantes inexperientes que levaram o barco ao naufrágio.

OPOSIÇÃO

O prefeito Francisco José fala muito em perseguição, sofrendo oposição sistemática, mesmo contando com o apoio da quase totalidade dos vereadores, da cobertura da mídia social estadual e da maioria dos blogueiros de Mossoró. Resta saber quem não foi incluído nesse rol.

ISOLAMENTO

O prefeito Francisco José sai da campanha rompido com o governador Robinson Faria embora seja o responsável pela nomeação de um nome para uma das secretarias de Estado mais importantes, a de Recursos Hídricos, e de todas as funções de comando em Mossoró.

GALENO

O deputado Galeno Torquato é considerado ingrato pelo prefeito Francisco José. Apesar dos 12.306 votos recebidos em Mossoró, capitaneados pelo prefeito, preferiu permanecer ao lado do governador Robinson não vindo participar da campanha de Francisco como esperado.

POLVOROSA

Francisco agradeceu ao companheiro de Chapa, Micael, mas não fez referência aos candidatos a vereador que estão atordoados sem saber ainda o caminho que deverão tomar, o da vitória ou o de melhores condições de financiamento para o restante da campanha.

PALANQUE

Francisco terá dificuldades em participar dos palanques de Rosalba e Tião. No primeiro, por motivos óbvios. No segundo, pela chegada anterior das ex-prefeitas Fafá Rosado e Cláudia Regina alvos constantes de denúncias e acusações por parte do humilde prefeito.

RANCOR

O prefeito não conseguiu esconder o rancor em suas palavras. Responsabiliza os adversários pelo desfecho, como se adversários tivessem obrigação de apoiar que lhes agride diariamente. Sai falando em desonestidades e em oligarquias, esquecendo sua própria história política.

OLIGARQUIA

No caso do prefeito Francisco José se referir à oligarquia fica difícil para ele ficar isolado. Seu principal secretário, o da Fazenda, chama-se Jerônimo ROSADO de Souza e no palanque para o qual sinaliza subir já se encontra a ex-prefeita Fafá ROSADO.

CAIXA

O deputado Miro Teixeira, ontem, abortou tentativa de aprovação de projeto que pretendia anistiar o caixa dois de campanhas eleitorais passadas. Os deputados aproveitariam as ausências do presidente Temer, que se encontra no exterior e Rodrigo Maia, na presidência da República. A sessão era presidida por ninguém menos que o deputado Waldir Maranhão.