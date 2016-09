NERVOSISMO

A reta final da campanha política promete ser de muito nervosismo em Mossoró. A utilização da mídia para veiculação de denúncias, acusações e defesas emocionais dominou o final da semana que termina. É a luta da tecnologia e deverá vencer quem tiver mais habilidade.

PESQUISAS

Há uma semana que se fala na divulgação de uma pesquisa com nove pontos de diferença entre os dois primeiros colocados. Tendo em vista a pressão por parte de alguns assessores, era margem teria sido diminuída para 20 pontos. Confirmação depois da publicação.

POSIÇÃO

A ênfase maior deverá ser a mudança de posição entre os segundo e terceiros colocados, com troca de nomes. Surge então a preocupação de saber a diferença entre os terceiro e quarto colocados para evitar resultado humilhante para qualquer dos dois.

X-9

A campanha de 2016 ressuscitou a figura do X-9, espião principal de antiga revista de estórias em quadrinhos. Reunião de apenas 6 pessoas, como se revela no facelive, é só retirar os familiares que o delator estará identificado. Simples assim, desde que não seja da família.

RETIRADA

Entre as notícias não confirmadas a da diminuição na estrutura de determinada candidatura, enquanto outra investe na reta final no último esforço para crescer mais alguns pontos no final da campanha. Poderá haver novidades nas reuniões de avaliação de hoje à noite.

DISCORDÂNCIA

O juiz Federal Marco Bruno Miranda, do RN, foi mais um a julgar a apresentação do MPF sobre o ex-presidente Lula como inoportuna. Para ele, não cabe ao Estado se dirigir, publicamente, para acusar um cidadão. Avalia que uma denúncia sem fundamentos seria uma grande desmoralização. A obrigação de apresentar as provas é na formulação da denúncia na justiça.

PROTESTO

Um grupo de 20 pessoas protestou neste domingo em frente ao hotel onde o presidente Michel Temer está hospedado em Nova York, o Plaza Athenée, com faixas e gritos “Fora Temer” e “Golpista”.

SANDRA



A ex-deputada federal Sandra Rosado, que concorre a uma cadeira de vereador em Mossoró, viu o resultado do seu trabalho na Zona Rural do Jucuri na alegria do povo que reconhece seu esforço para levar água à população. Jucurí e mais dez assentamentos estão usufruindo do benefício da água nas torneiras, o que antes não acontecia.

ROBINSON

O governador Robinson Faria continua evitando participar diretamente da campanha sucessória em Mossoró. Ontem, à noite, esteve em comício na cidade de Caraúbas, em apoio à candidatura de Juninho. Ao seu lado, o deputado estadual Galeno Torquato.

MOSSORÓ

Sobre Mossoró o governador considera que as denúncias que lhe foram assacadas pela esposa do prefeito Francisco José de que ele seria o responsável pelo desgaste de sua administração ainda não foram digeridas. Quer dar mais tempo ao tempo.

CHATICE

O cantor Ney Matogrosso considera o “Fora Temer” em shows de artistas como uma chatice e pede para não fazerem do seu palco local para manifestação políticas. Entende todos os lados, assegura, mas não está no palco para fazer política, e sim, apresentar seu show à população.