DENÚNCIAS

Mais um fim de semana político com o cenário sendo dominado por denúncias veiculadas pela primeira-dama do município, Amélia Ciarlini. Desta vez, aponta para acordão entre os candidatos Tião e Francisco José, prontamente desmentido pelo primeiro.

INDIGNAÇÃO

A assessoria do candidato Tião da Prest reagiu com indignação, repudiando os termos em que as revelações foram colocadas. E elencou uma série de posições mostrando sua posição francamente antigovernista, ou seja, de oposição a Francisco.

MONTAGEM

Francisco José, como da vez anterior, não quis desmentir sua esposa e preferiu falar através de sua assessoria dizendo que tudo não passava de uma montagem feita por seus adversários, mas sem identificar quais dos outros concorrentes estariam interessados no assunto.

ESTRATÉGIA

Houve uma campanha no Rio Grande do Norte onde a assessoria de um candidato a governador fabricava, contra ele próprio, fatos que pudessem torná-lo vítima, permitindo que se criasse ambiente para a ocupação de espaços na disputa eleitoral.

DIFÍCIL

Pelo surgimento de problemas na campanha de Francisco, nome adotado pelo próprio candidato, é mais fácil admitir que não se trate de estratégia, mas de conversas que existiram no início da campanha e que não prosperaram pela evolução do quadro até o momento.

ESVAZIAMENTO

O fato é que, no final de semana, notou-se esvaziamento na campanha de Francisco. As carreatas foram menores, como, também, as caminhadas pelos bairros. A costumeira reunião da segunda-feira, amanhã, será novo termômetro para esse tipo de avaliação.

FRANGO

Quem ficou mal na história foi o candidato a vereador Alex do Frango, acusado por Amélia de receber dinheiro da coligação para comprar votos para a majoritária, mas que trabalhava apenas em benefício próprio. Parece mais uma decepção que montagem na gravação.

ENTREVISTAS

Por conta das limitações na propaganda eleitoral os candidatos majoritários tiveram de aceitar a participação de debates promovidos por várias entidades de classe. A partir de amanhã a visibilidade será maior, com as entrevistas na InterTV Costa Branca, que serão encerradas na sexta-feira, dia 23. Francisco será o primeiro e Josué o último dos participantes.

DOAÇÕES

A rede globo mostrou pesquisa mostrando que, no Rio de Janeiro, os maiores doadores são os donos de empresas que estão declarando importâncias em torno de R$ 30.000,00 a diversos candidatos. Com salários mais altos possuem mais flexibilidade para esse tipo de ajuda.

NATAL

Em Natal, em 30 dias de campanha os sete candidatos a prefeito arrecadaram apenas 2,87% de recursos legalmente previstos para custeio das campanhas. Dos cerca de R$ 5 que cada candidato poderá arrecadar, até agora, receberam pouco mais de R$ 1 milhão, a maioria proveniente do fundo partidário.

ENXURRADA

O presidente do TRERN, Dilermando Mota diz estar preparado para julgar a “enxurrada de julgamentos” que espera receber referentes a processos de impugnação de candidaturas. Promete trabalhar pela manhã, tarde e noite para dar conta do recado, pois o prazo termina na próxima semana.

MULHERES

Os dados estão no site do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições deste ano, 52 municípios têm somente mulheres como candidatas a prefeitura. Não é fato para se comemorar, pois em outros 3.815, dos 5.570 municípios têm apenas homens concorrendo, ou seja, 68% do total.

GREVE

A greve dos bancários continua, mas sem a força dos movimentos paredistas anteriores. A adesão foi bem menor e os funcionários, a grande maioria trabalhando normalmente, mostram o poder dos sindicatos bem menor e ao fato do atendimento pela internet e/ou caixas eletrônicos contar com tecnologia de alta resolução.