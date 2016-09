PERDAS

A coligação Liderados pelo povo, formada por 14 legendas que apoiam a candidatura do prefeito Francisco José Júnior, é a que tem enfrentado maiores problemas na atual disputa municipal. As duas principais crises foram protagonizadas pela primeira dama Amélia Ciarlini.

POSTAGENS

Depois de postagem rompendo com o governador Robinson Faria acusando-o de haver abandonado o marido teria sido responsável por nova bomba política, divulgando aliança com o candidato Tião da Prest na compra direta de votos sem passar por candidatos a vereador.

BOMBA

Na conversa divulgada nas redes sociais, Amélia Ciarlini mostra sua insatisfação com o vereador Alex do Frango que estaria usando o dinheiro recebido apenas em benefício próprio: “o dinheiro ele compra só para ele…na hora de fechar a liderança ele fecha só para ele”.

CRÍTICA

Diferente do que aconteceu no primeiro episódio, Francisco José apressou-se em desmentir o acordo com Tião e a criticar o vazamento do vídeo. O candidato Tião afirmou que o único acordo de sua campanha é com o povo de Mossoró.

TIÃO

Como exemplo prático de que não fez acordo com Francisco, Tião lembra que é alvo de vários direitos de resposta por críticas por ele feitas ao prefeito. Em nota oficial, assegura que sua campanha é claramente de oposição, criticando com veemência a má administração pública.

DERROTA

Na gravação que circula nas redes sociais Amélia Ciarlini reconhece a vitória de Rosalba na disputa pela prefeitura municipal e afirma que Francisco José e Tião não terão como alcançar Rosalba. A matéria completa do jornalista Dinarte Assunção está no Portal Noar, de Natal.

ROMPIMENTOS

Depois do PMN que registrou 23 candidatos à Câmara Municipal e do PRB que dividiu apoio a três candidatos a prefeito, ontem foi a vez do PV, que possui 18 candidatos a vereador, anunciar que sete deles apoiarão a candidatura de Tião. Resta saber o destino dos 11 restantes.

APOIO

Diante de tantos problemas, o candidato Francisco está preocupado com o que poderá acontecer depois da reação do governador Robinson Faria. Depois rompimento anunciado pela primeira dama, Amélia, assiste ao trabalho dos correligionários de Robinson Faria em favor de Rosalba.

RNTV

A partir de segunda-feira (19) a Inter TV Costa Branca entrevistará os candidatos à prefeitura de Mossoró. A jornalista Ivanúcia Lopes será responsável pelas entrevistas e a primeira delas será com o candidato Francisco José, vindo, em seguida, Gutemberg Dias, Tião Couto, Rosalba Ciarlini, encerrando-se no dia 23 tendo Josué Moreira como último entrevistado.

RADICALIZAÇÃO

Lula radicalizou no discurso e, em discurso de mais de uma hora, em São Paulo, colocou-se à disposição da Justiça e desafiou a força tarefa da Operação Lava-Jato a provar as acusações que tem contra ele, sobretudo a de que ele é o verdadeiro dono do triplex do Guarujá;