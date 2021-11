BISPO

O Arcebispo de Natal renunciará ao cargo em 30 de março próximo, por atingir a data limite de 75 anos. Pelo que se sabe, nenhum sacerdote atualmente no Rio Grande do Norte será indicado para substituir D. Jaime Vieira Rocha.

MULHER

O PSDB Mulher do Rio Grande do Norte realizará amanhã, segunda-feira 08, encontro estadual com o tema “A Força da Mulher Potiguar”. Participarão do encontro deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores tucanos.

STF

A ministra rosa Weber determinou que a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados apresenta informações em 24 horas sobre a votação da PEC dos Precatórios. Quer saber se algum parlamentar trocou o voto pela liberação de emendas do Orçamento da União.

TABAJARA

Segundo informações de dirigentes do DNIT, a Reta da Tabajara, cujas obras se arrastam desde 2014 somente estarão concluídas no final de 2022. Antes tarde do que nunca.

STYVENSON

Crítico permanente de tudo e de todos, até dele próprio, o senador Styvenson diz que o presidente Bolsonaro ou desconhece a política de preços da Petrobras ou tenta enganar a população. Considera ainda um “assalto” o preço cobrado por um botijão de gás de cozinha.

REELEIÇÃO

A campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro começou quando ele declarou, logo após sua posse no cargo, que não seria candidato à reeleição. A partir desse instante, não parou um omento de trabalhar nesse projeto.

FINANCIAMENTO

O PSDB liberou recursos para que seus candidatos nas prévias presidenciais possam fazer campanha. Nesse périplo, os três candidatos oficiais, João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio estiveram em Natal.

LARISSA

Como presidente do Diretório Regional do PSDB mulher no Rio Grande do Norte, a vereadora Larissa Rosado participou dos três eventos com a participação dos candidatáveis no estado.

CARNAXEL

Organizadores do carnaval fora de época em Currais Novos, o Carnaxelita, divulgaram nota anunciando a suspensão do evento, por conta da morte da cantora Marília Mendonça.

MÉDICOS

Contando atualmente com 256 médicos, em 91 municípios do RN, o Programa Mais Médicos (PMM) / Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) está com dois editais abertos O Programa Mais Médicos foi criado pelo Governo em julho de 2013, por meio de Medida Provisória.

PORCELANATTI

Agora é definitivo. A Porcelanatti desaparecerá em definitivo das terras mossoroenses. É que a Prefeitura Municipal decretou a reversão de doação de imóvel que tinha usufruto indústria Porcellanatti Revestimentos Cerâmicos Ltda.