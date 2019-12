Notas da Redação 14.12.19

OPERACIONALIZAÇÃO

Há muito que a falta de dinheiro em caixa é justificada pelos administradores como sendo problema operacional. Por conta disso, o Governo do Estado transferiu para segunda feira o pagamento dos servidores inativos das polícias civil e militar, previsto para hoje.

DÍVIDAS

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, no Rio Grande do Norte, 58,9% de 112 municípios pesquisados, terminarão o ano de 2019 endividados. Alguns com pagamento a fornecedores e outros com salários dos funcionários atrasados.

ORÇAMENTO

A Assembleia Legislativa pretender votar a Lei do Orçamento Anual de 2020 na próxima quinta-feira (19). Os deputados apresentaram 415 propostas de emendas à LOA.

TRÁFICO

O juiz Henrique Baltazar utilizou seu twitter para declarar a existência de tráfico de drogas nas Universidades do RN, e diz textualmente “Já condenei traficante cuja ‘boca’ ficava em um campus de universidade na qual eu ensinava”

FLÁVIO

O jornalista Vicente Serejo especula que o padre Flávio Augusto de Melo, antes cotado para assumir o bispado de Penedo, poderá ser nomeado para bispo de Caicó.

ENERGIA

Um dos grandes parques eólicos do RN está no município de Serra do Mel. Ainda esta semana, a empresa Voltalia, responsável pela implantação dos serviços, começa a testar três turbinas eólicas.

ÓLEO

A Assembleia Legislativa do RN realizou audiência com de órgãos ambientais, do comando local da Marinha, dos municípios atingidos e de organizações não-governamentais e deputados federais para tratar do vazamento do óleo nas praias brasileiras.