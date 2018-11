Notas da Redação 13.11.18

SERVIDORES

A eleição da senadora Fátima Bezerra como governadora poderia ser uma garantia para os servidores estaduais de que não estariam ameaçados em suas pretensões e direitos. Não é o que está acontece. O Assim, o Fórum dos Servidores Públicos Estaduais sugeriu `Fátima a proibição de que servidores estaduais sejam demitidos.

DEFENSIVA

O presidente do Fórum, Fernando Freitas usou o termo “recepcionou bem” para interpretar a reação de Fátima Bezerra ao documento, mas adiantou que “os sindicatos têm uma atuação independente e vão cobrar dela as soluções, além de melhorar a prestação dos serviços públicos essenciais à população.

ISENÇÕES

Nos encontros com órgãos do atual governo, Fátima foi alertada que, somente no Proadi, o governo concede isenções de R$ 330, 9 milhões. Há também isenções para aquisição do óleo diesel, comercialização de mel de abelha, abate de gato bovino, leite, camarões em cativeiro, incentivo à cultura e aquisição de veículos por taxistas e deficientes.

POBREZA

O deputado Hermano Morais, em pronunciamento no plenário da Assembleia, alertou para o crescimento da extrema pobreza no Rio Grande do Norte. Apresentou dados de pesquisa que coloca o RN como o 12º estado brasileiro com maior crescimento de extrema pobreza.

JOSIVAN

O ex-reitor da Ufersa, Josivan Barbosa poderá fazer parte do secretariado da governadora Fátima Bezerra. Seu nome será apresentado pelo PCdoB e, sendo aprovado, poderá ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Josivan estará entre outros nomes que serão encaminhados pelo partido.

ROGÉRIO

O deputado federal Rogério Marinho é outro nome especulado para composição do governo Jair Bolsonaro. Rogério não conseguiu reeleição, mas defende linha política semelhante a do presidente eleito. Fala-se que poderá ocupar o Ministério do Trabalho.

HOMENAGEM

A Assembleia Legislativa do RN homenageará amanhã, em sessão solene, os profissionais da medicina. A proposição foi do presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Vinte e quatro médicos serão homenageados, alguns In Memorian, como Giselda Trigueiro.

GOVERNADORES

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, convidou os governadores eleitos ou reeleitos para reunião em Brasília, amanhã (14), para um primeiro contato político-administrativo. A governadora eleita Fátima Bezerra confirmou presença.

MILITAR

Jair Bolsonaro será o terceiro presidente militar eleito presidente do Brasil, nas urnas. Antes de Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, os militares que governaram o país escolhidos pelo voto popular foram Hermes da Fonseca (1910-1914) e Eurico Gaspar Dutra (1946-1950).

MORADIA

O presidente Michel Temer afirmou que sancionará o reajuste de 16,4% de aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Congresso Nacional, até o dia 28 de novembro. Enquanto não acontecer, a magistratura não discutirá a revisão do auxílio-moradia.

SANÇÃO

Bolsonaro declarou que se fosse presidente vetaria o aumento. Fácil falar, difícil executar. De qualquer maneira, Temer não pode delegar o assunto para a futura gestão, pois decorrido o prazo, o silêncio do presidente significará sanção do aumento do salário.

MILITARES

Há generais que gostam de expressar publicamente suas opiniões. O resultado é o clima de mal-estar quando as declarações são conflitantes. O general Villas Boas disse ser possível que “interesses pessoais venham a penetrar” no ambiente militar, o que seria um “risco sério”.

MOURÃO

O general Mourão, eleito vice-presidente da república discordou, descartando qualquer risco de politização dos quarteis durante o novo governo. “As Forças Armadas vão continuar como sempre estiveram”, rebateu.

