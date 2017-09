Notas da Redação 08.09.17

ROBINSON

Além das dificuldades administrativas como percalços para a reeleição ao governo do Estado, a autorização do STF para que Robinson Faria e o filho, deputado Fábio Faria, sejam investigados na operação Lava Jato, pode levar o governador a desistir em definitivo desse projeto.

DEFESA

É claro que o governador Robinson e o deputado Fábio apresentarão suas defesas, mas o fato tumultua a organização da campanha e, até o dia da eleição a situação não estará de todo esclarecida. Candidato não podem sair às ruas para se explicar, sem condições de pedir votos.

ADVOGADO

Robinson e Fábio contrataram um dos mais importantes advogados criminalistas do país, Dr. José Luis Oliveira Lima, que já defende outros políticos acusados na operação Lava Jato. O momento é de apostar todas as fichas para sair vitorioso na lide judicial.

INQUÉRITO

Robinson e Fábio já são investigados desde abril deste ano, quando o STF autorizou inquérito, a pedido do procurador-geral Rodrigo Janot, alegando que, para facilitar a realização de PPSs (Parcerias Público Privadas) os dois teriam recebido contribuições para campanha eleitoral.

FLÁVIO

O prefeito de São Paulo, João Dória, pretende estimular candidaturas ao governo do Estado para formar a base de sua campanha à presidência da República. No Rio Grande do Norte, segundo o jornal O Globo, lançou o nome do empresário Flávio Rocha para governador.

ARQUIVAMENTO

A procuradoria geral da República pediu ao STF o arquivamento do inquérito aberto para investigar o ministro potiguar do STJ, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, por suposta obstrução da operação Lava Jato. As investigações foram motivadas por uma delação premiada.

DESFILE

Diferentemente de vezes anteriores quando sempre compareceu ao palanque das autoridades no desfile cívico-militar do 7 de Setembro, o governador Robinson preferiu não participar da festa. Outros políticos potiguares adotaram o mesmo comportamento.

MOSSORÓ

Em Mossoró, a população participou ativamente do desfile comemorativo ao 7 de Setembro, tendo a prefeita Rosalba Ciarlini desfilado em carro aberto. A deputada Larissa Rosado representou a Assembleia Legislativa e a vereadora Sandra Rosado, a Câmara Municipal.

REPÚDIO

Em nota oficial, a prefeitura de Mossoró repudiou e lamentou o que considerou um desrespeito a participação dos representantes de “O Grito dos Excluídos”, que invadiram o desfile, prejudicando a apresentação de outros setores que participavam do evento.

FILME

A Lei é para todos, filme sobre a operação Lava Jato, foi lançado, ontem em todo país. Dirigido por Marcelo Antunez, mostra os bastidores da operação policial até março do ano passado. Sedo mais focado na parte investigativa, o juiz Sérgio Moro não tem sua ação destacada.

VEJA

A revista Veja circula trazendo na capa os rostos de Lula, Joesley e Temer circulados por uma mira, prontos para serem alvejados. Em destaque, “Enfim, cai o silêncio petista”, “Os segredos da JBS” e, sobre Temer, “A delação de Funaro”.

FEDERAL

O ministro da Justiça, Torquato Jardim abre o jogo e afirma que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello será substituído. Conta com três nomes para o cargo, porém o mais cotado é o do delegado Rogério Galloro, atual diretor executivo da Pf.