Nogueirão passará por reforma para adequar acessibilidade

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Liga Desportiva Mossoroense firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que o estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira, conhecido como Nogueirão, seja adequado às normas técnicas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O TAC, originário da 18ª Promotoria de Justiça de Mossoró, prevê que a Liga se obriga a fazer obras no estádio em duas etapas.

A primeira etapa do TAC estabelece que sejam realizadas obras nas calçadas e no estacionamento do estádio. Esse serviço deve ser concluído até o dia 31 de dezembro de 2018.

Pelo documento, a segunda etapa das obras deve ser concluída até 31 de dezembro de 2019. Para esse prazo, estão previstas obras nos acessos e circulações; utilidades; banheiros; e sinalização.

A Liga Desportiva Mossoroense se comprometeu a encaminhar alvarás de construção e reforma devidamente expedido pela Prefeitura de Mossoró quanto às reformas a serem realizadas. O não cumprimento desse acordo implicará à Liga multa de R$ 100 por dia de atraso.

Clique aqui e veja a íntegra do TAC.