No RN, 5.150 inscritos tiveram provas do Enem adiadas em razão de ocupações

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, 04 de novembro, lista atualizada dos locais onde a realização das provas do Exame Nacional do Ensino (Enem) foram adiadas em todo o Brasil em razão das ocupações. Ao todo, 240.304 candidatos terão que fazer o teste nos dias em 3 e 4 de dezembro. No Rio Grande do Norte, o número de inscritos com as provas adiadas saiu de 3.990 para 5.150.

O RN conta com seis locais de provas ocupados por estudantes em protesto contra a reforma do Ensino Médio e contra a PEC do teto dos gastos: Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Caicó, onde 1.138 inscritos iam fazer as provas; o Instituto Federal do RN (IFRN) de Macau (752 candidatos com provas adiadas); IFRN da Zona Norte de Natal (540 inscritos).

As escolas estaduais Professor Anísio Teixeira e Desembargador Floriano Cavalcanti, ambas em Natal, também estão ocupadas. As duas escolas receberiam, respectivamente, 640 e 920 estudantes para a realização do ENEM neste final de semana.

A última instituição onde as provas do ENEM foram adiadas no RN foi o campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) de Pau dos Ferros, onde 1.160 candidatos iam fazer as provas neste final de semana.

Ao todo, o Rio Grande do Norte possui 195.726 candidatos no Enem 2016. Os 190.576 inscritos que não tiveram as provas adiadas deverão comparecer aos locais de aplicação do exame no sábado, 05, e no domingo, 06.