No México, Caetano Veloso diz que Bolsonaro quer “destruir esboços do avanço”

No México para uma apresentação no próximo final de semana, o cantor Caetano Veloso concedeu uma entrevista coletiva na quinta-feira onde criticou o presidente Jair Bolsonaro, o acusando de querer “destruir todos os esboços do avanço”.

Para o artista, Bolsonaro tenta passar em seus discursos a imagem de um homem simples, espontâneo e sincero, mas na realidade traz muitos conceitos da ditadura militar.

Agência EFE