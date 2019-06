Ninguém acerta as cinco dezenas da Quina de São João

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas da Quina de São João. O sorteio do Concurso 5.002 foi realizado na noite dessa segunda-feira (24), na cidade de Campina Grande, na Paraíba. As dezenas sorteadas foram: 17 – 27 – 53 – 78 – 79.

A quadra teve 1.577 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber o prêmio de R$ 97.451,78.

O próximo sorteio da Quina será realizado hoje (25). O prêmio principal está estimado em R$ 600 mil.

Agência Brasil