Nike apresenta iniciativas para desenvolvimento do futebol feminino no Brasil

Fornecedora de material esportivo de todas as seleções brasileiras de futebol, a Nike anunciou nesta quinta-feira em evento no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, as suas principais iniciativas para elevar o desenvolvimento do futebol feminino no país, com projetos que vão impactar desde as amantes do futebol ainda amadoras até a elite do esporte.

Eleita a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro em 2018, a atacante do Corinthians e da seleção Adriana Silva comentou sobre as iniciativas que prometem diminuir as barreiras para as mulheres.

Agência EFE