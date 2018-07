Neymar fica fora da lista de 10 finalistas de prêmio da Fifa

Terceiro colocado do prêmio The Best da Fifa no ano passado, o atacante Neymar ficou fora da lista dos dez finalistas da honraria na temporada 2017-2018, anunciada nesta terça-feira pela entidade máxima do futebol mundial.

Pesou contra o brasileiro de 26 anos, que também tinha sido terceiro pelo ano de 2015, o período de três meses afastado dos gramados por lesão e o desempenho apenas regular na Copa do Mundo, em que o Brasil caiu nas quartas de final.

Na relação divulgada pela federação internacional, aparecem Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que dominaram a premiação nos últimos dez anos, com cinco conquistas cada. O astro português ficou com o troféu nos dois últimos anos, os dois desde o rompimento da Fifa com a revista “France Football”, que voltou a organizar a Bola de Ouro de maneira independente.

Além de Cristiano, a lista tem outros dois vencedores da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o meia Luka Modric, vice da Copa do Mundo pela Croácia, e o zagueiro francês Raphael Varane, único a ter faturado tanto a ‘Champions’ quanto o Mundial na Rússia.

Os outros representantes dos ‘Bleus’ entre os finalistas são os atacantes Kylian Mbappé, eleito revelação da Copa na Rússia, e Antoine Griezmann, que também deu a volta olímpica na Liga Europa com a camisa do Atlético de Madrid.

A relação tem ainda dois jogadores que se destacaram pelo faro de gol, o inglês Harry Kane, artilheiro do Mundial, e o egípcio Mohamed Salah, que bateu o recorde de gols de uma só temporada da ‘Premier League’. Completam o top 10 da Fifa os belgas Kevin De Bruyne e Eden Hazard, que ajudaram a levar sua seleção a um inédito terceiro lugar em gramados russos.

Agência EFE