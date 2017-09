Natal terá exposição de arte urbana e tributo aos Beatles neste fim de semana

Da arte urbana com seus grafites, hip hop e duelo de Mcs, passando pela cultura popular e os clássicos dos Beatles. A agenda cultural gratuita para este fim de semana em Natal atende todos os gostos e estilos. Através do incentivo da Prefeitura do Natal, via Lei Djalma Maranhão, o público poderá apreciar as mais variadas vertentes culturais já a partir de sábado.

Conheça a agenda Cultural deste final de semana:

Sexta-feira – Galeria da Secult-Funcarte: Inarte Urbana.

Projeto que já vem transformando o Passo da Pátria com residências artísticas desde o começo de agosto celebra a conclusão de suas atividades e início do ciclo 2018 nesta sexta-feira, 1º, a partir das 15h na galeria da Capitania das Artes/Secretaria de Cultura de Natal. Com vasta programação cultural, o lançamento vai promover a tradicional batalha de grafites ao vivo entre artistas selecionados e convidados desta edição; além de uma exposição com obras urbanas criadas especificamente para o projeto, discotecagens, roda de conversa, flashs de estúdios de tatuagem e muito mais.

Sábado – Arte Urbana no Espaço Jesiel Figueiredo

No Espaço Cultural Jesiel Figueiredo (Gramoré), a partir das 19h, tem mais edição da “Batalha do Vinho”. Trata-se de um duelo entre Mcs e Djs que reúne diversas tribos de artes urbanas na Zona Norte de Natal. Desde o hip hop, rap, passando pela sonoridade regional, grafitti e skate. INÍCIO: 19h. ENTRADA FRANCA

Sábado – Dançando Nas Dunas

A cultura popular se fará presente no projeto Dançando nas Dunas, sábado, no Parque das Dunas. O Pastoril Dona Joaquina – um dos principais espetáculos populares do nordeste – será a grande atração desta edição. O pastoril também conta com musicalidade proporcionada pela Orquestra Mestra. INÍCIO: 16H30. ENTRADA FRANCA

Domingo – Som Da Mata no Parque Das Dunas

O Som da Mata deste domingo traz ao palco do Parque das Dunas o Duo Sama Douglas, num tributo à maior banda de todos os tempos: The Beatles. Douglas Almeida no vibrafone e Sama Basílio no contrabaixo acústico vão contar com o auxílio luxuoso de mais 20 músicos potiguares para interpretarem clássicos dos Fab Four, como: Eleanor Rigby, Come Together, While My Guitar Gently Weeps e Hey Jude, dentre outros. INÍCIO: 16H30. ENTRADA FRANCA.