Natal realiza I Conferência de Promoção da Igualdade Racial

Debatendo o tema “O Brasil na Década dos Afrodescendentes: Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento e Igualdade de Direitos”, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SEMUL) e o Conselho Municipal de Direito da Mulher realizaram nesta sexta-feira, 06/10, a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Natal/RN. A Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (COEPPIR) da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC) apoiou a realização do evento.

O evento aconteceu na UNI-RN e reuniu representantes de diversos segmentos para discutir políticas públicas voltadas à igualdade racial e combate ao racismo. “A Conferência é um passo para a conscientização social, enfrentamento do racismo, discussão e efetivação de direitos. O resultado esperado é que a sociedade natalense, assim como o Poder Público, alcancem políticas públicas mais eficazes e inclusivas com relação ao enfrentamento do preconceito social, que impede a construção da almejada sociedade justa e democrática”, pontuou a Coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da SEJUC, Mary Regina.

As propostas discutidas serão enviadas para a Conferência Estadual e para a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A Conferência Estadual acontece no dias 29 e 30 de novembro e insere todo o Rio Grande do Norte na pauta nacional, que discute todas as políticas de reparação da população afrodescendente e dos povos tradicionais.

Coeppir/RN