A NASA publicou imagens inéditas de Mossoró registradas pelo Operational Land Imager (OLI) no Landsat 8. As fotos foram divulgadas dia 04 de janeiro pelo site Earth Observatory e enfatizou o potencial de Mossoró, sobretudo na produção de frutas, sal e petróleo do município.



FOTO: Nasa

A publicação também ressaltou os feitos históricos mossoroenses, nos apresentando como uma das primeiras cidades brasileiras a abolir a escravidão e a dar às mulheres o direito de votar em 1928.



FOTO: Nasa

Prefeitura de Mossoró