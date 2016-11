“Não reconhecer o papel da UERN é penalizar a sociedade potiguar”, afirma Larissa Rosado

A importância da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) foi discutida na tarde desta quinta-feira, 17, em audiência publica realizada na Assembleia Legislativa, proposta pelo mandato do deputado Fernando Mineiro (PT). De Mossoró, a suplente de deputada estadual Larissa Rosado (PSB), usou a Tribuna para dizer “Não à privatização da UERN”, posicionamento reafirmado também nas redes sociais.

“O próprio nome da UERN já diz: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, não é uma questão de Mossoró, é a defesa de uma Instituição que realiza sonhos de milhares de potiguares”, afirmou.

Como ex- aluna da UERN, Larissa conclamou não só a classe política, mas, todos os professores, técnicos administrativos, DCE, Aduern, Sintauern, Andes e toda sociedade para uma união em torno da valorização da Universidade.

“Não é justo que mais de 12 mil estudantes sejam prejudicados, seus futuros comprometidos e a sociedade penalizada, precisamos discutir soluções para uma das mais graves crises financeiras da sua história que, definitivamente, não é a privatização”, asseverou.

Larissa Rosa está prestes a assumir o quarto mandato na Assembleia Legislativa. Em seus três mandatos de deputada estadual, a pessebista levantou a bandeira da UERN por diversas vezes, como quando discutiu a autonomia financeira da Instituição, ressaltando que com os devidos recursos financeiros para desenvolver as suas ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, a UERN poderia contribuir de forma decisiva para as soluções dos graves problemas que assolam o Rio Grande do Norte.

A UNIVERSIDADE

Criada em 28 de setembro de 1968, a UERN passou por importantes transformações ao longo do tempo. Estadualizada em 1987, pelo então governador Radir Pereira. Aos 48 anos, a UERN possui mais de 12 mil alunos, cerca de mil professores, 30 cursos, seis campi e 11 núcleos avançados. Além disso, está presente em 17 cidades do RN, inclusive em Natal e de forma indireta, abrange ainda mais municípios e Estados.