Na estrada – Malena Claudino

SECARF 2017

A semana Cultural e Artística de Rafael Fernandes/RN- SECARF, vem cheia de novidades e atrações para comemorar os 54 anos da cidade. E para celebrar esta data tão especial a Prefeitura Municipal, em nome do Prefeito Bruno Anastácio, preparou uma programação à altura para os Rafaelenses e toda região.

ATRAÇÕES

Serão dois dias de festa em praça pública.

Sexta, dia 20/10:

André Luvi

Gleydson Gavião

Banda Skema Sertanejo.

Sábado, dia 21/10:

Renata Falcão

Ítalo & Renno

Aline & Dayvid.

Estão, vamos todos curtir a SECARF 2017, essa vai ser sucesso!!

“CÊ ACREDITA?”

Eu acredito, que no dia 27 de Outubro vai rolar a festa mais esperada de Mossoró, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, o fenômeno MC Kevinho fará um grande show no Garbos Recepções, trazendo seus hits de sucesso. Ainda tem a Banda Farra de Playboy e o cantor Núzio Medeiros agitando a noite. Então marque na sua agenda. Sexta, dia 27 de outubro no Garbos Recepções em Mossoró/RN. Mais uma explosão de sucesso no comando do amigo Buxexa Produções.

DE OLHO NO FDS!

Vamos ficar por dentro do Final de Semana na cidade?

O CoccoBambu Conceitos já fechou sua programação para o fim de semana, com muito forró e sertanejo para seus clientes. Nesta sexta(22) tem aquele sertanejo que todo mundo adora com a Banda Skema Sertanejo. Sábado(23) é a vez do forrozeiro Fernando Farias agitar a noite.

Já a Banca do Malte trás um verdadeiro mix de sons para vocês!

Neste sábado(23) a partir das 23h tem o Rock da Banda Radí, direto da cidade de Mossoró. A noite ainda conta com muito forró com a Banda Iskema.

O Final de Semana está cheio de opções, agora é só garantir o melhor para curtir a noite.