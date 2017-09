Na estrada – Malena Claudino

FINECAP 2017 Não poderia deixar de registrar o sucesso da 21a. edição da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar – FINECAP. A ilustríssima presença dos pau-ferrenses, e turistas, abrilhantaram os três dias de festa, com praça lotada. Foi uma verdadeira emoção. Parabenizo o prefeito Leonardo Rego e a todos os envolvidos na realização do evento que sem dúvidas foi o maior de todos os tempos. Em 2018, a Finecap promete voltar ainda mais grandiosa. Estamos ansiosos.

LANÇAMENTO JEGUE FOLIA

O Terra Music, realizará nesta dia 29/09, o lançamento oficial da primeira micareta do Brasil, Jegue Folia, na cidade de Mossoró. E claro que para marcar esse momento, não poderia faltar uma grande festa. A noite será animada pelas bandas Lagosta Bronzeada e Chicabana. A queridinha dos “jegueiros” não podia ficar de fora, a banda é uma das atrações da edição 2018 do Jegue Folia. Então, marque na sua agenda. Sexta, dia 29/09 no grande espaço de eventos de Mossoró, Terra Music.

FISICULTURISMO

A Nutri Line, loja de suplementos e produtos naturais de Pau dos Ferros, realizará a I Copa de Fisiculturismo da cidade, que reunirá nomes famosos do esporte, que marcarão presença no evento. Atletas como Wilian Cirino, Wanessa Kewlly, Victor Chaves e Daniela Soares, abrilhantarão a noite. A I Copa Nutri Line de Fisiculturismo conta com 8 mil Reais em prêmios para os competidores. Não fique de fora. Dia 30/09, na AABB de Pau dos Ferros. Um evento que ficará marcado na história do cenário fitness de Pau dos Ferros e região. A equipe Nutri Line convida à todos para viver essa grande experiência.