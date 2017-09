Na estrada – Malena Claudino

VEM COM TUDO!

A micareta que tomou conta do Estado do Ceará e demais regiões, já está com suas atrações confirmadas. O JaguarFest, evento que acontece todo ano na cidade de Jaguaribe/CE está com seu time de atrações preparados para levar alegria e diversão à todos os foliões. A micareta será realizada nos dias 17, 18 e 19 de Novembro de 2017. O trio elétrico será comandado pelo grupo É o tchan, pelo swing do Psirico e para fechar a última noite, tem o gigante das micaretas, o cantor Léo Santana. Adquira já seu abadá nos pontos de vendas, mas corram que o Primeiro Lote já está esgotado. Para mais informações: (88)99611-5168

JEGUE FOLIA

Já que estamos falando em micaretas, não podia faltar a queridinha dos foliões, Jegue Folia. Na última sexta, 25, ocorreu o anúncio oficial das atrações que agitarão a edição de 2018. Então acabou a ansiedade, nos dias 05, 06 e 07 de Janeiro de 2018 todos os caminhos te levarão para Marcelino Vieira/RN.

ATRAÇÕES

No primeiro dia o cantor Baiano Bell Marques, mais uma vez promete transformar o Jegue Folia em um verdadeiro carnaval e Salvador. Já no segundo dia, seus filhos Rafa e Pipo Marques, pela primeira vez na região será a grande surpresa da edição e para fechar com chave de ouro, não podia ficar de fora a Banda Chicabana, que já tem um caso de amor com todos os “jegueiros” e está em todas as edições da micareta. Então, não tem desculpa, coloque na sua agenda, pois quem ainda não conhece a micareta Jegue Folia, precisa sentir essa emoção, pois “Não é micareta. É Jegue Folia”. Compre seu abadá em até 10x pelo site: www.jegue.com.br e já garanta seu lugar na primeira micareta do Brasil.

VEM PELEJA!

Dia 02 de Outubro, véspera de feriado, a cidade de Apodi/RN viverá uma noite memorável. O Arraiá do Peleja, o maior arraiá fora de época da região promete transformar sua segunda-feira na melhor do ano. Uma festa com grandes atrações e uma única área, onde todo mundo será VIP. Então se liguem que dia 02 de Outubro, Jonas Esticado, Avine Vinny e Circuito Musical farão um grande show que ficará marcado em nossas mentes. Garanta já seu ingresso pelo site: www.acessovipingresso.com

FINECAP 2017

E ai, todo mundo preparado para curtir a Finecap 2017?! Além dos três dias de festa na praça de eventos, terá também várias opções de esquentas. Então junte sua turma e escolha o melhor point para esquentar sua Finecap.

PROGRAMAÇÃO DOS ESQUENTAS:

PIZZARIA ÁGUA NA BOCA

Sexta, dia 01, a partir das 21h, com o som diferenciado da banda Frequência 2.

BANCA DO MALTE

Sexta, dia 01, a partir das 22h, vocês vão curtir sertanejo e forró com Woney Fontes e Reggae e Pop Rock com Charles Mikaeno.

COCCO BAMBU CONCEITOS

Durante toda Finecap haverá esquentas no Cocco Bambu, a partir das 21:00h.

Dia 01/09 Thyalis Martins

Dia 02/09 Darlan Dias

Dia 03/09 Nataly Vox

Dia 04/09 Erysson e Fernanda.

FARRA MIX

Dia 03/09, na AABB de Pau dos Ferros, a partir das 16:30h, Avine Vinny e Jonh Modão animarão sua prévia de Finecap.