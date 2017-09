Na estrada – Malena Claudino

FESTA DO PADROEIRO

A cidade de José da Penha está em clima de festa, durante os dias 24/09 a 04/10 acontece a tradicional festa do Padroeiro da cidade, São Francisco. E além da programação religiosa, a Prefeitura Municipal preparou uma super programação social para todos os gostos, terá show religioso, festa dos anos 60, e no dia 04/10, encerramento da festa, o show fica por conta das bandas Saia Rodada, Ferro na Boneca e Banda Iskema, na praça pública. Então, não fiquem de fora. A Prefeitura Municipal, em nome do Prefeito Raimundinho, convida à todos para curtirem esse grande evento.

A TRADIÇÃO VOLTOU!

Já que estamos falando em tradição, a tradicional festa de Dezembro em Pau dos Ferros está de volta. O evento marca os festejos do padroeiro da cidade, Nossa Senhora da Conceição, e vem com muitas novidades para vocês. A noite será marcada por três grandes atrações, o cantor Pedrinho Pegação, que já caiu nas graças da galera, a cantora Cearense Samyra Show, pela primeira vez em Pau dos Ferros e a revelação do forró Henry Freitas. Então salvem essa data, dia 01 de Dezembro no Éden Clube em Pau dos Ferros/RN. A tradição voltou forte, e dessa vez é para ficar. Mais uma realização da equipe Carnapau, e do amigo João Noronha.

“7emPonto”

Alô galera de Tenente Ananias, está chegando a grande inauguração do mais novo espaço da cidade, servindo almoço, petiscos e bebidas, com um ambiente super agradável para curtir com a família e os amigos. Dia 07 de Outubro a Petiscaria 7emPonto abre suas portas para receber vocês. A animação da noite ficará por conta do cantor Felipe Grillo. Então não percam essa noite, sem dúvidas será inesquecível. Parabéns ao amigo Eustáquio Fokito, pelo novo empreendimento. Muito sucesso!