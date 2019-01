NA ARENA DAS DUNAS, AMÉRICA-RN E POTIGUAR EMPATAM EM 1 A 1

Com emoção desde o início da partida, duelo entre as equipes alvirrubras teve expulsão do goleiro Gledson, do América-RN, e vibração nas arquibancadas

Em duelo válido pela segunda rodada da Copa Cidade do Natal, América-RN e Potiguar empataram em 1 a 1 na Arena das Dunas, em Natal, na tarde deste domingo (13). O gol do Alvirrubro natalense foi marcado pelo centroavante Max, aos três minutos do primeiro tempo. O Time Macho empatou o jogo aos 20 minutos do primeiro tempo, com o atacante Jefinho.

No fim do primeiro tempo, o goleiro Gledson, do América-RN, acabou tocando com a mão na bola fora da área e foi expulso pelo árbitro Zandick Gondim Alves Júnior. O reserva Ewerton acabou entrando na partida.

Na etapa final, os jogadores do Potiguar sentiram o desgaste físico e o América-RN apertou até o apito final, mas não conseguiu superar a boa apresentação do goleiro Théo.

Na próxima rodada, o América-RN volta a joga na quarta-feira (16) contra o Palmeira, em duelo pela terceira rodada da Copa Cidade do Natal. O jogo está agendado para as 20h. O Potiguar entra em campo na quinta-feira (17), às 20h, no Nogueirão, contra o Força e Luz.

]Fonte: FNF

Foto: Canindé Pereira / América-RN