Mutirão fará instalação gratuita de conversor e antena digital em Mossoró

Faltando pouco mais de 15 dias para o desligamento do sinal analógico, a Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, estará de 19 a 24 de novembro, juntamente com um grupo de antenistas profissionais, irá percorrer sete bairros de Mossoró para instalar gratuitamente conversores e antenas digitais.

Serão atendidos os moradores dos bairros Dix-sept Rosado, Quixabeirinha, Aeroporto, Redenção, Nova Mossoró, Rincão e Santa Delmira.

A ação será uma oportunidade para aqueles que já possuem os equipamentos, mas ainda não fizeram a instalação. Além disso, a equipe da Seja Digital também irá realizar o agendamento das famílias que têm direito a retirar o kit gratuito e tirar dúvidas da população sobre a mudança do sinal de TV.

O desligamento do sinal analógico de TV em Mossoró acontecerá no dia 05 de dezembro e, após essa data, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

Mais de 39 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, estão disponíveis para Mossoró. Para saber se têm direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores da região também podem acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Confira a agenda do mutirão:

Data: 19 de novembro

Horário: 9h às 17h

Bairro: Santa Delmira

Data: 20 de novembro

Horário: 9h às 17h

Bairro: Dix-sept Rosado

Data: 21 de novembro

Horário: 9h às 17h

Bairros: Quixabeirinha e Aeroporto

Data: 22 de novembro

Horário: 9h às 17h

Bairros: Redenção e Nova Mossoró

Data: 23 de novembro

Horário: 9h às 17h

Bairro: Rincão

Data: 24 de novembro

Horário: 9h às 17h

Bairro: Santa Delmira