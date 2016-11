Mutirão DPVAT em Mossoró termina com R$ 713 mil em indenizações e 588 acordos

A terceira edição no ano do Mutirão DPVAT em Mossoró terminou na última sexta-feira (11) com um montante de R$ 713 mil em indenizações negociadas para vítimas de acidentes de trânsito em processos envolvendo a cobrança do seguro obrigatório. Ao longo da semana, a equipe do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (Cejusc) da Região Oeste realizou, em parceria com a Seguradora Líder, 769 audiências de conciliação, obtendo 558 acordos. Ao todo, 923 pessoas foram atendidas durante o evento, realizado no Fórum Des. Silveira Martins.

A estrutura do mutirão contou com dez bancas de conciliação e contou com a atuação dos juízes das Varas Cíveis de Mossoró e participação de 50 pessoas entre médicos peritos, advogados, representantes da Seguradora Líder, servidores e estagiários, e equipe técnica e de informática.

No último mês de setembro, a comarca já havia recebido o mutirão, quando foram realizadas 566 audiências de conciliação e alcançados 397 acordos, resultando em R$ 613 mil em indenizações negociadas.