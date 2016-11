Mutirão DPVAT em Mossoró registra R$ 523 mil em acordos

Números parciais do Mutirão DPVAT, entre 7 e 10 de novembro, em Mossoró contabilizam a realização de 642 audiências. O trabalho realizado pelas bancas de negociação resultou em 454 acordos fechados e somam R$ 523 mil em valores financeiros. O Tribunal de Justiça do RN (TJRN) divulgou a pauta de audiências do mutirão com antecedência. O serviço é coordenado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) Oeste.

Esta sexta-feira, 11, é o último dia dessa rodada de tentativas de negociações.

O DPVAT é o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres.

TJRN.