Mundial de Clubes inicia nessa quarta (11) no Catar

Sete clubes vão disputar a taça 2019 do Mundial de Clubes, a partir da quarta (11), no Catar. A competição tem caráter eliminatório e vai contar com representantes da Ásia, África, Concacaf, Libertadores da América, Liga dos Campeões da UEFA e Oceania, além de um representante do país-sede.

O Flamengo é o representante brasileiro e vai entrar na competição só a partir das semifinais. O representante da UEFA, o inglês Liverpool, também vai começar a partir das semis. A final (21) será no Education City Stadium, às 13h30 (horário de Recife).

Brasil de Fato