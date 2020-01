Mulher morre em São Miguel ao tentar evitar assassinato de filho

Maria Florêncio do Carmo, 63 anos, foi morta a tiros na noite de ontem, terça-feira, 14, no distrito de Vila Oitera, em São Miguel, cidade do Oeste, ao segurar criminosos que invadiram a casa dela para matar um de seus filhos.

O alvo dos criminosos, filho de Maria, responde a processos por roubo e é suspeito de envolvimento com drogas. Não chegou a ser atingido e se apresentou à polícia na manhã desta quarta-feira. Conforme a polícia, ele tem envolvimento com crimes, o que pode justificar o atentado.

O corpo da mulher foi levado ao Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep). Até a tarde desta quarta-feira, 15, os suspeitos não haviam sido encontrados.