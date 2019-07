Mulher morre e marido fica em estado grave após serem baleados durante assalto em Pedro Velho

Em assalto praticado na cidade de Pedro Velho, uma mulher foi atingida pelos tiros morrendo quando era transportada para um hospital enquanto seu marido ficou ferido, em estado grave.

A vítima foi a professora Ana Tecia Ambrósio Soares, de 47 anos. O crime aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (29/07).

Segundo informações da polícia, quatro criminosos participaram da ação, invadindo a casa do casal no Sítio Porteiras, na zona rural da cidade. Durante o roubo, os homens atiraram no casal.

De acordo com informações recebidas, os bandidos fugiram, levando uma televisão, três celulares e duas espingardas de caça do marido de Ana Tecia. A professora ensinava na escola municipal da cidade e também em Canguaretama.

O marido de Ana Tecia Soares foi transferido para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

Até o momento a polícia não havia conseguido deter nenhum dos assaltantes.