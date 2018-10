A servidora pública Maria do Socorro Ferreira Oliveira, de 50 anos, foi assassinada a facadas na madrugada desta terça-feira, 16, na cidade de Olho D’Água do Borges, Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito pelo crime é o marido da vítima, que está foragido.

Maria do Socorro foi esfaqueada dentro de casa, após uma discussão com o marido, que estaria alcoolizado. A vítima trabalhava na prefeitura da cidade.

A polícia está procurando o suspeito.