MST organiza celebração ecumênica em homenagem a Luis Ferreira

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) organizam uma celebração ecumênica e inter-religiosa em homenagem a Luis Ferreira, conhecido como Seu Luis, assassinado no último dia 18. A cerimônia ocorrerá neste domingo (28), às 16h, no Acampamento Marielle Vive em Valinhos (SP), onde o sem-terra morava.

Estarão presentes lideranças religiosas do acampamento, o padre luterano Lauri e o padre Ferraro, da Pastoral Operária. Pernambucano, Luis Ferreira nasceu no Sertão do Cariri e por toda vida trabalhou como pedreiro.

Vítima de um crime de ódio, ele e outros militantes sem-terra foram atropelados pelo vendedor Leo Luiz Ribeiro, de 60 anos, enquanto participavam de uma manifestação pacífica na Estrada Jequitibá. O ato reivindicava o fornecimento de água para o acampamento. O pedreiro foi a única vítima fatal.

:: “Um guerreiro, um lutador”, dizem amigos sobre sem-terra atropelado durante ato ::

Ribeiro foi preso pela Polícia Civil por volta das 17h30 do mesmo dia e confessou o crime. Após prestar depoimento na delegacia da Polícia Civil do 1º Distrito de Valinhos, ele foi transferido para cadeia pública anexa à 2ª Delegacia de Polícia de Campinas (SP).

Reportagem produzida pelo Brasil de Fato apontou que o criminoso é autor de publicações nas redes sociais que exaltam Jair Bolsonaro e criminalizam políticos e movimentos de esquerda.