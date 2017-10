MPRN arrecada alimentos para famílias atingidas por incêndio em Natal

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) lançou nesta sexta-feira, 06, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para serem doados à comunidade do Leningrado, no bairro Planalto, atingida por um incêndio na última quarta-feira, 04. Os donativos serão recebidos de segunda a sexta-feira nas unidades ministeriais da capital e nas comarcas do interior.

A campanha está sendo viabilizada pelo MPRN por meio do projeto institucional Corrente Solidária.

“É um momento de solidariedade diante de uma tragédia que deixou diversas famílias sem um lar. Como defensor dos direitos da sociedade, o MP tem um papel importante para assegurar dignidade aos cidadãos. Essa campanha é um gesto simples, mas que para essas pessoas que vão receber os alimentos pode significar muito”, comentou o procurador-geral de Justiça do MPRN, Eudo Leite, convidando todos os integrantes da instituição a participarem da doação de alimentos.

Após o recolhimento dos itens alimentícios, o Ministério Público vai entregá-los à Cruz Vermelha, responsável pela distribuição dos donativos junto à comunidade.

O incêndio destruiu 108 barracos e há em torno de 100 famílias desabrigadas (estão provisoriamente em casa de parentes) e 26 desalojadas (que não têm lugar para ir).