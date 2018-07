Movimento estudantil da Ufersa promove debate sobre questões LGBT

O Centro Acadêmico do curso Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, com a colaboração de discentes LGBTs e grupos de pesquisas, promove na próxima quarta-feira, 12 de julho, I Encontro LGBT da LEDOC e o Pré-Encontro LGBT da UNE. A programação será desenvolvida durante todo o dia, no Bloco do LEDOC. O Encontro, que traz o tema “Nós existimos e resistimos no campo e na cidade”, será o primeiro a pautar questões da categoria LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais etc.) no âmbito da perspectiva da educação do campo, bem como da oposição dessa categoria com a cidade.

A comissão organizadora reconhece que é a partir da compreensão de “a pertinência de haver espaços como esse” que se torna necessário construir “o debate acerca de questões referentes à categoria LGBT e do fortalecimento de ações para essa dentro e fora da nossa universidade”. Além disso, propõe-se a iniciar os debates acerca do 3º Encontro LGBT da UNE, o qual ocorrerá em Salvador (BA), entre os dias 27 e 29 de julho, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O encontro da UNE traz o tema “Nossas vidas importam: mais democracia e um Brasil livre de LGBTfobia”.

Dentre as entidades e grupos da UFERSA apoiadores estão o Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina (GEDIC), o Centro de Referência em Direitos Humanos do Semi-Árido (CRDH), o Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (CCSAH) e o Centro Acadêmico Marcos Dionísio (CAMAD). Quanto as organizações de nível nacional estão confirmadas a presença de representantes da União Estadual dos Estudantes (UEE) e da União Nacional dos Estudantes (UNE).

As inscrições para o I Encontro LGBT da LEDOC e Pré-encontro LGBT da UNE podem ser efetuadas no endereço eletrônico: https://t.co/6eHASOFBRO. Abaixo, segue a programação do Encontro.

PROGRAMAÇÃO I ENCONTRO LGBT DA LEDOC

QUARTA-FEIRA, 12/07/2018

MANHÃ

07h30 às 08h – Abertura e mística;

08h às 10h – Mesa de abertura: “Nós existimos e resistimos no campo e na cidade”;

10h às 11h – Rodas de vivências.

INTERVALO

11h às 14h – Almoço

TARDE

14h às 16h – Grupos de Discussão:

LGBT no campo; Transformando a universidade; LGBT na universidade; Mulheres lésbicas na universidade.

16h às 17h – Plenária final e leitura da carta política.

NOITE

18h às 22h30 – Cultural (entre a Biblioteca Orlando Teixeira e o Restaurante Universitário).