Movidos pela fé, centenas de fiéis cumprem promessas durante Procissão de Santa Luzia 2019

Milhares de mossoroenses e pessoas de outras cidades e estados, movidos pela fé na padroeira de Mossoró, participaram no fim da tarde desta sexta-feira (13) da tradicional Procissão de Santa Luzia. O evento religioso é um dos maiores do Estado que fecha a programação da Festa de Santa Luzia 2019. Neste ano a expectativa é que mais de 100 mil pessoas participem da procissão renovando a fé, cumprindo promessas e agradecendo as bênçãos de Santa Luzia.

Prefeitura de Mossoró

A mossoroense Sara Alves, de 28 anos, fez uma promessa à Santa Luzia no fim de 2016 para conseguir um emprego e uma casa. Poucos meses depois conseguiu realizar o primeiro pedido, em maio de 2017 Sara estava empregada. Dois anos depois do emprego, pela fé e trabalho, também conseguiu o sonho da casa própria. “Eu sempre acompanhei desde pequena. Faz dois anos que eu pago a promessa que fiz para conseguir um emprego e uma casa. Hoje eu conquistei os dois. Para eu pagar minha promessa venho todo ano com o traje de Santa Luzia, faço todo o percurso e distribuo mil santinhos da Santa para as pessoas.”, afirmou a operadora de caixa.

A faxineira Aída Maria, de 58 anos, mossoroense, fez muitas promessas para curar inúmeros problemas de saúde. O mais recente foi para os exames darem negativos para um possível diagnóstico de câncer. Segundo Aída, Santa Luzia atendeu mais uma vez seus pedidos. “Tenho muita fé em Santa Luzia. Fiz muitas promessas para me curar de doenças e fui atendida. Eu gosto muito de vir de pés descalços, mesmo se eu não tiver prometido, porque eu me sinto bem de pés descalços. A promessa recente que fiz foi para uns exames de câncer darem tudo bem e deu. Não estou com câncer. Graças a Deus e Santa Luzia deu tudo certo e agora estou cumprindo minha promessa na procissão de pés descalços.”, disse Aída.

A aposentada mossoroense Maria das Dores, de 60 anos, recebeu o diagnostico que ficaria sem andar após um acidente há muitos anos. Não acreditou nos médicos e pediu a intercessão de Santa Luzia para voltar a andar. “Uma moto entrou na contramão e barrou em mim. Esbagaçou meu joelho na hora. Quando fui aos médicos me disseram que eu ia ficar aleijada, mas na mesma hora eu disse que tinha fé em Deus e Santa Luzia que não ia ficar aleijada. Não fiquei! A forma de pagar a promessa é vir todos os anos com a roupa de Santa Luzia, de pés descalço, durante todo o percurso até eu ficar mais velhinha do que eu estou, que eu vou ficar. Nem que venha em uma cadeira de rodas, mas eu vou vir.”, falou a aposentada.

Edilene Erica, de 28 anos, auxiliar de serviços gerais, não enxergava bem e sua mãe fez uma promessa à Santa. “Minha mãe fez uma promessa par Santa Luzia curar minha visão quando eu era pequena, porque eu tive problemas e não enxergava bem. Santa Luzia me curou e eu vou ficar vindo até o fim da minha vida. Eu sinto muita fé em Deus e na Santa Luzia por estar aqui hoje.”, destaca Erica, que vem todo ano de pés descalço e com a roupa de Santa Luzia para pagar a promessa com o esposo Luiz Gonzaga Nascimento, 58 anos, que também é fiel de Santa Luzia.

A jovem Ana Carla, de 24 anos, mossoroense, é mãe de Vitor Guilherme, de 6 anos, que recorreu a Santa Luzia no momento do nascimento do seu filho. “Quando meu filho nasceu, não nasceu bem. Nasceu roxinho, teve que ir pra UTI e ainda passou 15 dias por lá. Naquele momento eu recorri a Santa Luzia e disse para ela que se salvasse meu filho nós iríamos acompanhar a procissão todos os anos, com Vitor vestido com a roupa da Santa, até ele completar 13 anos de idade.”, lembra Ana Carla, que desde o primeiro ano de nascimento do filho vem à procissão pagar a promessa.

A mossoroense Juliane Graziele, de 28 anos, também teve problemas na gravides e fez um voto com Santa Luzia para salvar sua filha Ana Júlia de 6 anos. “Eu engravidei e tive muitas complicações. Eu fiz um voto a Santa Luzia para não deixar minha filha morrer e se ela escapasse eu viria por cinco anos seguidos com minha filha vestida de Santa Luzia para pagar a promessa. Esse é o último ano e graças a Deus ela está aí boa, é uma abençoada.”, disse Juliane.